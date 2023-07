Al via la XXVII edizione della rassegna letteraria “Ischia libri d’A…Mare” – A Lacco Ameno dal 17 luglio al 2 agosto 2023

Si dovrebbe pensare più a fare bene che a star bene: e così si finirebbe anche a star meglio” ha affermato Alessandro Manzoni nel suo celebre romanzo storico i “Promessi Sposi”. E così, in occasione dei 150 anni dalla sua nascita, la rassegna letteraria “Ischia libri d’A…Mare”, organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con il Comune di Lacco Ameno e l’Albergo della Regina Isabella torna a Lacco Ameno dal 17 luglio al 2 agosto 2023 e dedica la sua XXVII edizione al tema “Passaggi” con i seguenti ospiti: Massimo Bisotti, Stefano Zecchi, Emiliano Scalia e Alessandro Barbano.

“La rassegna Libri d’A…mare è l’appuntamento culturale per eccellenza dell’estate lacchese, è una realtà solida ed affermata che da ventisette anni fa di Lacco Ameno il punto di riferimento per le rassegne letterarie estive dell’isola d’Ischia. – dichiara il Sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale – Per noi è importante portare la cultura, la lettura, la letteratura all’aperto, nel cuore del paese, offrendo la possibilità di incontro con giornalisti, autori e personaggi di rilievo nazionale, intervistati magistralmente da Gianni Ambrosino. Anche per questa edizione abbiamo predisposto un programma di eventi variegato e di alto livello, che interessa diversi target. Vi aspettiamo tutti per condividere l’emozione dell’incontro con gli autori, dello spettacolo dal vivo, delle serate estive nella bellissima Piazza Santa Restituta, che sarà anche quest’anno la location ideale per accogliere i nostri concittadini ed i tanti, benvenuti, visitatori”.

A tagliare il nastro della XXVII edizione, lunedì 17 luglio, alle ore 21.30, in Piazza Santa Restituta (Lacco Ameno – Ischia) sarà Massimo Bisotti, autore di “La luna blu” (Mondadori) che insieme a Gianni Ambrosino, Direttore TG Canale 21,darà vita ad una serata dal tema “Controcuore”. Dieci anni dopo il sorprendente esordio, Massimo Bisotti, che ha inventato un nuovo modo di scrivere d’amore, riprende le fila della storia di Meg e George e la arricchisce con nuovi capitoli inediti.

Lunedì 24 luglio, ore 21.30, in Piazza Santa Restituta (Lacco Ameno – Ischia) la rassegna prosegue con un incontro dedicato al tema “Sentimenti immortali”. Insieme a Gianni Ambrosino Direttore TG Canale 21, protagonisti di questo secondo incontro saranno: Stefano Zecchi, autore di “In nome dell’amore” (Mondadori), che si addentrerà in un viaggio alla scoperta dei diversi modi di vivere e comprendere l’amore, e Emiliano Scalia autore di “Nero” (Bookabook) che delineerà una storia senza pause, in cui il bene e il male ancora una volta si scontrano. Come accade dovunque. Come accade sempre.

La rassegna chiude mercoledì 2 agosto, alle ore 21.30,in Piazza Santa Restituta (Lacco Ameno – Ischia) con una serata dal tema “Usi e soprusi”. Ospite Alessandro Barbano, autore de “L’Inganno” (Marsilio) che insieme a Gianni Ambrosino svelerà «gli abusi, gli sprechi, i lutti e l’inquinamento civile perpetrati da un apparato burocratico, giudiziario, politico e affaristico cresciuto a dismisura e fuori da ogni controllo di legalità e di merito». Un viaggio drammatico al cuore di un sistema invasivo e dispotico, che si è insinuato nella democrazia in nome di una retorica dell’emergenza, cancellando le differenze tra eccezione e ordinario, tra rispetto delle istituzioni e abuso di potere.