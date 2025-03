Al via la sostituzione delle reti paramassi alla Spiaggia dei Maronti

Sono ufficialmente iniziati i lavori di manutenzione e sostituzione delle reti paramassi lungo il versante orientale della Spiaggia dei Maronti, fino all’imbocco di Olmitello. L’intervento, dal valore complessivo di circa 1,1 milioni di euro, è finanziato con i fondi stanziati dal Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito l’isola d’Ischia il 26 novembre 2022.

L’opera si rende necessaria per garantire la sicurezza di residenti, turisti e attività commerciali della zona, proteggendo la spiaggia e l’area circostante dal rischio di frane e smottamenti. La sostituzione delle reti preesistenti fa parte di un più ampio piano di interventi per la messa in sicurezza del territorio ischitano, particolarmente vulnerabile a fenomeni di dissesto idrogeologico.

La Spiaggia dei Maronti, una delle mete più amate dell’isola per la sua bellezza naturale e le sue acque cristalline, potrà così continuare ad accogliere visitatori in condizioni di maggiore sicurezza. I lavori procederanno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di concludere l’intervento nel minor tempo possibile per ridurre al minimo i disagi.

Resta alta l’attenzione delle istituzioni locali sulla necessità di investire in opere di prevenzione e consolidamento del territorio per evitare che eventi meteorologici estremi possano avere conseguenze devastanti, come accaduto in passato.