Al via la prima Scuola di Procida per l’Alta Formazione 2025, dedicata alla cultura cinese

Un nuovo importante capitolo si apre per l’isola di Procida nel segno della cultura e della formazione internazionale. Lunedì pomeriggio, nella suggestiva cornice della Biblioteca Comunale Don Michele Ambrosino, ha preso ufficialmente il via la prima edizione della Scuola di Procida per l’Alta Formazione 2025, un progetto ambizioso e innovativo, pensato per offrire un luogo di incontro e confronto tra studiosi, ricercatori e appassionati di cultura, con un focus specifico, quest’anno, sulla cultura cinese e sul modo in cui essa viene percepita, rappresentata e diffusa al di fuori dei confini del Paese asiatico.

La Scuola, organizzata dalla professoressa Flora Sapio, riconosciuta sinologa e studiosa delle dinamiche culturali e politiche cinesi, ha visto la partecipazione di accademici e ricercatori provenienti da tutta Europa, e si configura come un’occasione unica per esplorare in profondità la complessità del pensiero, dell’arte e della narrazione cinese, nonché il suo impatto su scala globale attraverso strumenti quali il cinema, la letteratura, la filosofia e le arti visive. Non si tratta solo di un’iniziativa di studio, ma di un vero e proprio laboratorio culturale aperto al dialogo interculturale e alla circolazione delle idee.

L’evento è stato reso possibile grazie anche al fondamentale supporto tecnico-logistico di Domenico Scotto, figura chiave per l’organizzazione sul territorio, e nasce da un rinnovato impegno tra le istituzioni locali e il mondo accademico. A sottolinearlo è stato il Consigliere Comunale Michele Assante del Leccese, che ha così commentato l’iniziativa: “Qualche mese fa, con il prof. Giuseppe Cataldi, abbiamo rinnovato il protocollo d’intesa con l’Università di Napoli L’Orientale, una delle istituzioni accademiche italiane più prestigiose per gli studi asiatici. Oggi siamo orgogliosi di vedere nascere, proprio qui a Procida, un progetto formativo di respiro internazionale, che porta sull’isola il sapere, la ricerca e la possibilità concreta di costruire ponti tra culture diverse.”

Il tema scelto per questa prima edizione – la cultura cinese fuori dalla Cina – rispecchia una crescente attenzione verso i fenomeni di ibridazione culturale e di diffusione delle narrazioni nazionali in un contesto globalizzato. Le sessioni della Scuola prevedono interventi, tavole rotonde e workshop intensivi, nei quali si approfondisce come la Cina venga rappresentata nel cinema occidentale, quali siano i cliché più diffusi nella letteratura europea, e come le arti visive riescano (o falliscano) nel restituire la profondità e la pluralità dell’identità culturale cinese.

Si tratta, dunque, di un’esplorazione critica e multidisciplinare che va ben oltre la semplice celebrazione culturale, per diventare un esercizio di riflessione collettiva su temi quanto mai attuali: l’alterità, l’immaginario esotico, la diplomazia culturale, la costruzione dell’identità e i meccanismi di potere insiti nella produzione culturale globale.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso che Procida ha intrapreso fin dal 2022, anno in cui è stata insignita del titolo di Capitale Italiana della Cultura. Un riconoscimento che ha segnato un punto di svolta per l’isola, trasformandola in un laboratorio culturale permanente, capace di attrarre eventi, talenti e investimenti in ambito culturale e formativo.

Il successo della Scuola di Alta Formazione 2025 conferma la volontà dell’amministrazione comunale di proseguire lungo questa traiettoria virtuosa, promuovendo iniziative che mettano in dialogo il territorio con il mondo, e che rafforzino l’identità di Procida come isola della cultura, dell’inclusione e dell’innovazione.

“Il nostro motto – La Cultura non isola – continua a essere la sintesi perfetta della nostra visione”, ha aggiunto il consigliere Assante del Leccese. “Procida è un’isola, ma non è mai stata isolata. È un luogo dove le culture si incontrano, si confrontano e si trasformano. La Scuola di Alta Formazione è l’ennesima dimostrazione che investire nella cultura è la strada giusta per crescere come comunità e come territorio.”

La Scuola di Procida per l’Alta Formazione si candida a diventare un appuntamento annuale di riferimento per il mondo accademico e per tutti coloro che credono nel valore della cultura come strumento di coesione e sviluppo. L’obiettivo per i prossimi anni è quello di ampliare ulteriormente la rete di collaborazioni internazionali, coinvolgere giovani ricercatori, studenti e artisti, e fare dell’isola un hub culturale stabile e riconosciuto.

Nel frattempo, l’edizione 2025 proseguirà con incontri quotidiani, proiezioni cinematografiche, momenti di confronto aperti anche al pubblico, e con la pubblicazione di un volume collettaneo che raccoglierà i contributi e i risultati emersi durante la settimana di formazione.

Con il vento della cultura in poppa, Procida continua a navigare verso nuovi orizzonti. E lo fa con la consapevolezza che la cultura è il miglior investimento per il futuro.