Al via la mostra “Fuori di sé” alle Antiche Terme Comunali

E anche quest’anno, sebbene con poco anticipo, noi dell’Associazione Artemisia, in collaborazione con il Liceo Statale Buchner di Ischia, siamo ad annunciarvi il vernissage della mostra “Fuori di sé”, che si terrà il 2 giugno alle ore 19.30 nel salone delle Antiche Terme Comunali di Ischia. La mostra, per chi non riuscisse a partecipare al vernissage, si protrarrà anche nei giorni 3 e 4 giugno dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 21.00.

“Fuori di sé” rientra a pieno titolo negli appuntamenti del “Fiocchetto Lilla” e in particolare del “World Eating Disorder Action Day”, che ogni anno, in Italia e non solo, intendono richiamare l’attenzione dei giovani, delle famiglie e dell’intera opinione pubblica sui disturbi del comportamento alimentare.

Il nostro Presidente Paolo Massa, sempre in prima linea e ormai portavoce in tutta Italia di un messaggio basato innanzitutto sull’esperienza diretta, ma anche su tantissima competenza acquisita in ben otto anni di esperienza personale ed intensissima attività associativa, ritiene che “sia sempre più difficile, di questi tempi, veicolare un messaggio di interesse pubblico così ampio e di tutt’altro che agevole presa sui nostri giovani e sui loro genitori. Tuttavia -prosegue- possiamo ritenerci soddisfatti, perché anche attraverso iniziative come quella di “Fuori di sé”, ormai ampiamente radicata nelle scuole e nel tessuto sociale isolano, si cerca di coinvolgere sempre più persone all’insegna di un messaggio moderno condito dalla naturale evoluzione della comunicazione e della programmazione neurolinguistica“.