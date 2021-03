Al via il percorso formativo per gli OSS di Ischia e Procida

Sara Esposito, Consigliere con Delega alle Poliche Sociali ha condiviso:



“Oggi facciamo un grosso In bocca al Lupo ai cittadini ( di Procida e Ischia) che sono stati selezionati per partecipare al Percorso di Empowerment: corso O.S.S. Operatore Socio Sanitario.

Il percorso formativo, gratuito per i cittadini selezionati, rientra tra le attività previste dal progetto “LavoriaAmo per l’inclusione – Isole di Ischia e Procida” ammesso e finanziato con D.D. n. 98 del 10/04/19.

Il corso gratuito con frequenza obbligatoria, ha una durata di 1000 ore di formazione, di cui 550 attività d’aula e 450 di stage.

( Le attività formative si svolgeranno anche in modalità da remoto secondo le normative Covid).

Al termine del corso sarà realizzata la prova finale per il rilascio di qualifica a tutti gli allievi partecipanti che abbiano frequentato almeno l 80% delle ore complessive del corso.

Inoltre ai partecipanti delle attività formative sarà corrisposta indennità oraria di frequenza commisurata alle reali ore di effettiva presenza

– una sorta di borsa di studio al termine del corso- .

Continuiamo a favorire l’inclusione sociale delle persone che vivono situazioni di vulnerabilità economica e/o sociale attraverso interventi diretti e concreti”.