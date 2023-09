Al via i primi 12 avvisi pubblici per gli interventi strutturali di messa in sicurezza di Casamicciola

Partono oggi, con 12 avvisi pubblici, le indagini di manifestazione di interesse che il Commissario alla Ricostruzione Giovanni Legnini ha avviato per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Casamicciola Terme. L’obiettivo è quello di acquisire il maggior numero di manifestazioni di interesse da parte dei professionisti che saranno chiamati a redigere i progetti di 43 interventi, raggruppati in 12 lotti, per un importo complessivo di 116 milioni di euro.

In particolare, i 12 avvisi riguardano gli interventi per gli alvei di Cava del Monaco, Coccufriddo-La Rita, Cava Celario, Cava Fontana, Cava Sinigallia, Cava Negroponte, Cava Fasaniello, Campomanno e Cava Puzzillo e diverse altre opere nel territorio di Casamicciola.

Gli avvisi sono pubblici e anche rivolti agli operatori economici e alle imprese iscritti all’elenco fornitori, in regola con le nuove disposizioni e gli aggiornamenti indicati nel decreto commissariale n.1737, e hanno lo scopo di garantire la massima partecipazione al fine di individuare le migliori professionalità. In virtù della rilevanza e della complessità dei progetti, è stato approvato di recente il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) che definisce sia le modalità di realizzazione dei progetti sia le modalità di selezione degli operatori economici.

Per partecipare, c’è tempo fino alle ore 12.00 di lunedì 2 ottobre, utilizzando gli appositi Modelli allegati a ciascun Avviso esplorativo, che sono disponibili sul sito istituzionale sismaischia.it

L’intera procedura sarà gestita esclusivamente in modalità telematica mediante l’uso della “Piattaforma di gestione dell’Albo Fornitori e delle Gare Telematiche” al link: https://sismaischia.acquistitelematici.it/

Le opere da realizzarsi, contenute nel Piano degli interventi urgenti per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio del Comune di Casamicciola, rientrano nel più ampio quadro strategico di interventi necessari per la mitigazione del rischio idrogeologico sull’isola di Ischia. E la Struttura Commissariale, in qualità di Soggetto attuatore, una volta acquisite le manifestazioni di interesse, provvederà a invitare alla successiva procedura per la formulazione dell’offerta i soli operatori selezionati con le modalità specificate nell’avviso.

I professionisti incaricati, come previsto dall’accordo che la Struttura ha siglato con la Banca europea per gli investimenti (BEI), potranno usufruire dell’assistenza tecnica gratuita offerta da una società di consulenza della stessa BEI sia per la preparazione sia per l’attuazione dei progetti e dell’apporto dei Dipartimenti Universitari incaricati.

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è l’ing. Antonio Longo, dirigente della Struttura commissariale, mentre il Responsabile della Fase di Affidamento è l’avv. Matteo Pasquali, dirigente amministrativo della stessa Struttura.

“Con questi interventi rispettiamo gli impegni e i tempi assunti con l’approvazione del piano di interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico a Casamicciola – commenta il Commissario Straordinario, Giovanni Legnini – Nei prossimi mesi vogliamo completare la fase della progettazione di tutte le opere previste nel piano e procedere, subito dopo, con l’avvio dei cantieri. Si tratta di interventi molto impegnativi che configurano, per la prima volta, un’organica azione di messa in sicurezza idrogeologica di un territorio così duramente colpito. Auguro, pertanto, la partecipazione più ampia delle migliori professionalità disponibili”.