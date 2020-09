Al soprintendente del San Carlo Lissner il Premio “Concetta Barra”

Leo Pugliese | Sarà consegnato a Stéphane Lissner, sovpintendente del Teatro San Carlo, il Premio “Concetta Barra 2020”, a Procida. La manifestazione si terrà il 5 settembre a partire alle 20 in piazza Marina Grande. La giuria della tradizionale kermesse culturale giunta alla sua settima edizione, ha assegnato a Lissner il riconoscimento per la sezione “Valorizzazione del Patrimonio Musicale”.

La motivazione è “per il suo impegno e la forte determinazione a restituire al Teatro San Carlo il ruolo di protagonista nel panorama musicale internazionale e per aver contribuito alla ripartenza post Covid con l’evento “Regione Lirica” in piazza del Plebiscito, ospitando le voci dei più importanti interpreti al mondo”.

Nato dall’intento dell’Università di Napoli Federico II di ricordare la grande artista procidana, il Premio “Concetta Barra” è istituito dal Master di II livello in “Drammaturgia e Cinematografia” dell’Università federiciana, con la direzione artistica di Peppe Barra, erede della cultura e della tradizione della madre Concetta.

La commissione scientifica, presieduta da Massimo Marrelli, è composta da Peppe Barra, Maurizio de Giovanni, scrittore, Lello Esposito, Dinko Fabris, Andrea Mazzucchi, Matteo Palumbo, Pasquale Sabbatino, Guido Trombetti e Pier Mario Vescovo.

Con il Soprintendente Lissner, saranno premiati Maria Rosaria Capobianchi, per la sezione “Ricerca Scientifica”, Liliana Cavani per la sezione “Regia Cinematografica”, Edoardo Cosenza per la sezione “Ecosostenibilità”, Franco Di Mare per la sezione “Giornalismo e narrativa”, Enrico Fiore per la sezione “Critica Teatrale”, Enzo Moscato per la sezione “Drammaturgia”, Francesco Sirano, direttore del Parco archeologico di Ercolano per la sezione “Valorizzazione dei Beni Culturali”.

Interverranno esponenti delle istituzioni e del mondo culturale. A consegnare il Premio, che consiste in un’opera di Lello Esposito, il Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi e il rettore della Federico II Arturo De Vivo.