Al sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale e all’amministrazione tutta. Di Sandra Malatesta

Sono Sandra Malatesta e ho sentito il bisogno di scrivere perché quasi ancora non ci credo al fatto che ci sono strisce blu fuori all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Come mai è potuto succedere? Da chi viene la proposta e chi l’ha votata? Spero sia uno scherzo e che domani mattina siano scomparse. Proprio nei giorni in cui Ischia viene premiata per l’accoglienza ai turisti, per la disponibilità degli isolani, per le bellezze naturali, succede questa cosa che io vedo come una grande ingiustizia. Ormai le strisce blu sono ovunque e anche dive vivo io a Barano ci sono. Abbiamo faticato ad accettare tutto questo ma è un paese dove ci sono parcheggi (anche se non bastano mai), zone con disco orario, strisce bianche, e non è un luogo dove si va a trovare chi sta soffrendo o deve si va per fare controlli. Ma lo sa signor sindaco che se una persona resta più ore deve pagare soldi? Anche se so che si paga 0,50 all’ora e 4 euro l’intera giornata, e che i medici e il personale possono fare abbonamenti, posso dire che sono pochi soldi ma io ne faccio una questione morale oltre che economica. In quel luogo si soffre, si muore, si nasce, e spesso chi ci va vuole subito entrare, vuole correre dai suoi cari. Un parcheggio a pagamento non avrebbe ferito come le strisce blu proprio lì. E quando si mettono? Quando c’è il Covid e non si può andare a trovare i parenti ammalati. Io sto parlando adesso con l’uomo Giacomo, sperando che mi capisca. La prego ci ripensi, faccia togliere quelle strisce blu. Non può essere è assurdo. In tanti Ospedali in terraferma ci sono parcheggi per chi va oppure ci si ferma fuori. Se questa notizia esce fuori dall’isola sarà bruttissimo prima per lei e poi per tutti noi che non stiamo facendo “casino” scusate la parola ma si dovrebbe proprio fare questo. Ma sono convinta che non dovremo fare casino. Sono sicura che il signor Giacomo, l’uomo Giacomo, ci ripenserà, riunirà i suoi e abolirà questa cosa assurda e incivile che sono le strisce blu fuori a un Ospedale, fuori a quell’Ospedale dove nel 1973 morì mio padre e io in un giorno di sole e d’estate, guardavo dai vetri la vita fuori mentre dietro di me babbo era fermo, e le macchine arrivavano, parcheggiavano e i nostri amici di corsa venivano a stringerci. In quello stesso Ospedale nel 1985 sono stata salvata ormai in fin di vita da Gianni Strudel e Zullo, e tanti amici vennero con le macchine e parcheggiarono senza difficoltà. Ci pensa che se uno deve andare a salutare qualcuno che lo ha lasciato per sempre, deve prima andare alla colonnina per tirare il bigliettino ed evitare la multa, mentre freme per correre da chi vuole stringere a sé? Non può essere, sono sicura che il Sindaco Pascale, ora gli parlo in qualità di Sindaco ci ripenserà. Lo faccia la prego con tutto il mio cuore, è una cosa così ingiusta che non sembra vera e sa che se lo avesse saputo una delle nostre nonne avrebbe detto: “Gesù Gesù c sta succren?” La saluto sperando che quel blu scompaia lasciando solo quello del nostro bellissimo mare da guardare prima di girare per andare all’Ospedale Rizzoli voluto e fatto costruire da Angelo Rizzoli per la gente dell’isola d’Ischia mai pensando che un giorno lontano la stessa gente per parcheggiare lungo la strada lì fuori avrebbe dovuto pagare…

