Al Sestriere Bassino vince il gigante di casa, Brignone 4^

TORINO (ITALPRESS) – Marta Bassino in trionfo sulla neve amica. L’azzurra ha vinto oggi lo slalom gigante disputato al Sestriere, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022/2023. Seconda la svedese Sara Hector. Podio completato dalla slovacca Petra Vlhova.
La piemontese, sulla pista di casa, ha completato le due manche con il tempo complessivo di 2’28″89, precedendo la Hector di 11 centesimi e la Vlhova di 40 centesimi. Per Marta Bassino, 26enne di Cuneo, tesserata Esercito, si tratta della sesta vittoria (tutte ottenute in gigante) e del 23esimo podio in Coppa del Mondo.
Grande rimonta per Federica Brignone nella seconda manche. La
lombarda è giunta a soli 16 centesimi dal podio. Bene anche Asja
Zenere, 11esima; a punti pure Roberta Melesi, 28esima.
– foto LivePhotoSport –
(ITALPRESS).
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