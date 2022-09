Al Senato. Solo a Casamicciola qualche voto per la Iaccarino (407 voti)

La lettura del dato locale è molto relativo. Fratelli d’Italia si conferma il primo partito sull’isola nonostante siamo uno dei pochissimi collegi in Italia vinti dai cinquestelle. Una sorta di condanna sulle nostre zone che, in verità, non meritiamo.

Per entrare più nel dettaglio, la candidata ischitana al Senato, la Iaccarino, è stata votata solo dagli amici di partito e dal residuo di elettori che galleggia attorno a taluni personaggi. 407 voti è il picco di voti raggiunto solo a Casamicciola. Nel resto dell’isola, però, il partito di “Noi Moderati” ha raccolto 293 voti alla Camera e 497 voti sul resto dell’isola. Al lettore, però, non deve sfuggire che “Noi Moderati” è il partito di CESA dell’UDC.

E non serve altro per commentare questa velleitaria, inutile, esibizione elettorale. La distanza tra i risultati elettorali di Camera e Senato, confermano il tutto.