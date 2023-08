Al Rizzoli è febbre da normalità. Tre versioni per due tapparelle…

Gaetano Di Meglio | Prologo. L’ASL, come aveva comunicato il 24 luglio scorso, ha completato le operazioni per la verifica di tutti i sistemi centralizzati (macchine UTA) del P.O. A. Rizzoli, del loro dimensionamento ed attuale grado di efficienza affidate alla SIRAM VEOLIA-GRADED. In particolare, si è risolta l’emergenza e le criticità riscontrate in due stanze della rianimazione ed in due stanze della ginecologia, dove si era avuta una riduzione del comfort termo-igrometrico per gli operatori ed i pazienti. Inoltre, dopo il summit con i sindaci, è stata completata anche sistemazione del verde all’esterno dell’Ospedale con il taglio delle erbacce e il ridisegno delle aiuole verde. Il comune di Lacco Ameno, inoltre, ha completato la pulizia di tutta l’area esterna.

Fatto. Propagandite. Demagogia. Occasione persa per il silenzio. Sulla questione Rizzoli la politica ischitana si trova malata e affetta da una forma, grave, di “Propagandite” per di più resa ancora più grave da tanta “Demagogia”. Di maggioranza e di opposizione. Nel frattempo, prima di procede, sarebbe interessante sapere se Mimmo Loffredo e Fanny Mattera sono autorizzati a rilasciare dichiarazioni pubbliche su quello che riguarda il Rizzoli e se, entrambi, non hanno violato le regole della stessa ASL. Sono dipendenti autorizzati a rilasciare dichiarazioni? La loro veste di dipendenti ASL e, contemporaneamente, di consiglieri comunali di minoranza a Forio e a Serrara Fontana glielo consente?

La domanda è direttamente posta al direttore generale Iervolino e al suo ufficio stampa perché, le esternazioni dei dipendenti dell’Ospedale rappresentano la ufficiale dell’ASL? Sono dichiarazioni che devono essere lette come ufficiali del Rizzoli? O sono espresse a titolo personale?

Purtroppo, il Rizzoli è vittima di una forte lite continua tra figure professionali: una su tutte (quella a cui abbiamo assistito personalmente) tra Di Gennaro del pronto soccorso e il direttore Quinto, ma non è l’unica.

E gli stessi, Loffredo e Mattera con le loro dichiarazioni creano imbarazzo nella collettività: di chi è il merito?

Secondo Mimmo Loffredo “è merito di un suo elettore e sua (di Loffredo, ndr) che hanno sollecitato Iervolino”. Secondo Fanny Mattera, invece, è merito di “Quinto e del suo staff”. Secondo gli uffici del comune di Forio è merito dei sindaci.

E ora iniziamo questo viaggio alla scoperta di chi ha fatto aggiustare queste due tapparelle?

Parte il comune di Forio con questa nota: “SOLO UNITI SI VINCE. Apprendiamo con piena soddisfazione che all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno sono stati riparati i condizionatori le tapparelle e le finestre. Questa è una vittoria dei sindaci dell’isola che uniti, hanno portato in evidenza i problemi appena risolti e altre istanze ai vertici dell’Asl. In ciò un ringraziamento sentito e doveroso al direttore generale dell’Asl dott. Iervolino, per aver ascoltato la delegazione di sindaci e delegati (per Forio, Angela Albano, delegata dal sindaco che ripone in Lei grande fiducia). In ultimo, non per ordine di importanza, un ringraziamento al Consigliere Regionale Lettieri, che ha sposato in pieno la causa e le problematiche di Ischia, dimostrandoci di essere sempre presente. Questo è un primo passo a dimostrazione che uniti, i sei Comuni, possono far sentire la propria voce.”

Replica Mimmo Loffredo: “Caro elettore bisogna ringraziare solo il direttore generale dott. Iervolino che dopo insistenza dei sindacati e del sottoscritto che ha chiamato tutti i giorni l’ufficio tecnico dopo una tua segnalazione. I problemi della sanità isolana sono altri. Grazie caro “elettore” continua a segnalarmi i disservizi che i cittadini isolani ti segnalano e insieme a te nel silenzio cerchiamo di risolvere. Invito ufficialmente i sei sindaci per un tavolo tecnico e ad ascoltare i problemi dai diretti interessati. In ogni amministrazione c’è un consigliere che lavora per l’ASL. Carissimi, non fatevi sfuggire questa occasione, uniti si può. Grazie”

Contro replica Fanny Mattera: “Cari sindaci, “Uniti” si sarà solo quando verrà istituito un tavolo tecnico composto da Sindaci, consiglieri di maggioranza o minoranza che operano nel settore sanitario, operatori sanitari, una parte dell’utenza che ha voglia di dare il proprio contributo e associazioni che operano per la salute del cittadino. Solo in questo modo potranno emergere i problemi seri che vive la struttura ospedaliera e territoriale e tracciare obiettivi che andranno monitorati nel tempo. La vittoria della riparazione delle tapparelle, finestre, condizionatori e la cura del verde intorno all’ospedale, se proprio merita proclamo, la diamo innanzitutto ai continui solleciti del Direttore f.f. N Quinto del presidio ospedaliero e a tutto il suo staff, alle organizzazioni sindacali, all’impegno di tutti consiglieri (di maggioranza o minoranza non importa quando si parla di ” SALUTE”) che operano in sanità e operatori sanitari, i quali ogni giorno sollecitano e si adoperano per risolvere i disagi vissuti dall’utenza. Pertanto, si spera veramente di costruire una proficua collaborazione tra tutte le parti… Senza proclami perché sui problemi sanitari serve solo essere operativi e concreti”.

Chiosa Giacomo Pascale: “Rizzoli più accogliente, ora risolvere la carenza di personale. Finalmente l’ospedale Rizzoli è più accogliente! Diversi giorni fa assieme ad altri Sindaci, vicesindaci e consiglieri delegati isolani, ci siamo recati a Frattamaggiore dove abbiamo incontrato il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord, il dottor Iervolino. Sul tavolo del confronto diverse criticità: dalla necessità di reperire risorse umane, mediche e paramediche (vista la decennale carenza di personale all’interno del nosocomio isolano) alla richiesta di rendere più accogliente la struttura, prestando maggiore cura al verde. Ebbene, come vedete dalle foto sono stati effettuati dei piccoli lavori manutentivi volti a migliorare l’estetica del plesso. Nel ringraziare il direttore per aver accolto la nostra richiesta, l’auspicio è che si possa procedere quanto prima anche sul fronte assunzionale, sanando un’esigenza che la nostra isola reclama ormai da tempo”.

Rizzoli ostaggio della politica di opposizione e di maggioranza: smettetela tutti!

Enzo Mazzella, gigante politico a cui questi nani ballano sulle spalle, quando gestiva il comune di Ischia non affidava mai un assessorato ad un esponente politico direttamente coinvolto nella delega di riferimento. Per esempio, mai la scuola ad un professore oppure mai il bilancio ad un commercialista e così via dicendo.

Questo esempio ci serve per capire una cosa importante e per correggere alcune deformazioni della politica che abbiamo appena letto. Cari sindaci, non dovete assolutamente affidare la questione SANITA’ a dipendenti dell’ASL o direttamente interessati. Lo dovete fare per più motivi. Sia perché non potete piegare la politica all’interesse diretto del singolo, sia perché serve il necessario distacco dalla materia che consente la valutazione di tutte le parti in gioco sia perché la politica deve agire nell’interesse della collettività intera e ha bisogno di un osservatorio ampio.

Abbiamo letto che serve un “tavolo tecnico”. Vi prego, non perdete tempo con le solite stupidaggini nostrane. Carissimi sindaci, serve solo il vostro impegno. Serio, costante e attento. Serve il giusto rapporto con la politica Regionale ed urge che De Luca cambi il suo modo di vedere la nostra isola. Il resto è solo chiacchiericcio locale.

I consiglieri di minoranza vadano in consiglio comunale e avanzino le loro proposte politiche. È quello il loro ambito di azione. È quella la loro sede operativa.

Che poi ci sia un po’ di propagandite e di demagogia da vendere sui social, beh, è anche naturale e fa parte del gioco, tuttavia, però, c’è da salvaguardare l’istituzione ASL. Che, come abbiamo visto, è stata rappresentata come un’istituzione che cerca solo il cerasiello per il quale mettersi in mostra.