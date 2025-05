Al posto degli altri 5_Folle

La POLPA E L’OSSO di Francesco Rispoli | Se c’è la nave che continua a veleggiare, con i matti in coperta e nelle stive, allora vuol dire che i matti, come tali, esistono ancora e con essi l’immagine della follia. Se c’è ancora la nave che continua a esistere, in essa si rispecchieranno i bisogni di sicurezza di tutti. Ma se invece la nave è affondata, allora potrà veramente emergere il problema della diversità per quello che esso è veramente: il problema della nostra vita.

F. Basaglia, Dopo l’ospedale nel territorio, 1979.

Per Franco Basaglia il processo di distruzione del manicomio era come distruggere un grande veliero. Una volta, secondo le leggende, i pazzi venivano messi in una nave. “Narrenschiff” (Stultifera Navis) era il nome dei battelli che trasportavano gli “insensati” da una città all’altra prima di perdersi nell’oceano (M. Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, 1972).

Basaglia, quando esisteva il manicomio, capiva che anche lui era in quella nave e non ne poteva venir fuori. Ma con lui la nave si è sgretolata: «anche in questa occasione eravamo nel mare, insieme con gli internati, ma non più in una condizione di nuova manipolazione. Le nostre azioni infatti non potevano più portarci indietro e i machiavelli, che avevamo creato, erano diventati la risposta alla domanda dell’internato. E questa risposta distruggeva la nave!» (Basaglia, 1979).

Cortéz per conquistare l’impero azteco distrusse le sue navi. «Era forse l’unica cosa che poteva fare ed è certamente l’unica cosa che possiamo fare noi. Non sono infatti i compromessi che possono risolvere queste cose. Capisco naturalmente tutto il pericolo insito nelle parole che sto dicendo. So anche che è una situazione in cui possiamo essere torturati, dilaniati, distrutti, però non abbiamo alternative. Le abbiamo bruciate, con le navi, quando abbiamo deciso di non creare una tecnica, più o meno progredita, fatta per manipolare ancora con risposte preformate i bisogni delle persone» (Ivi).

Basaglia diede il via alla straordinaria riforma – la L. 180/1978 che porta il suo nome – che ha chiuso i manicomi e ha riformato il sistema di cura dei malati psichici.

«Noi dobbiamo distruggere le vele, il timone, le gomene, i boccaporti, le stive, le paratie di questa nave, fino alla fine. Perché questa nave non può essere incendiata e non affonda se non la si distrugge, pezzo dopo pezzo» (Ivi).