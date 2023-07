Al Mulino si inaugura martedi 1 agosto la mostra di un’artista vulcanica come Mirta Zaliauskas

Gianni Vuoso | Osservare le sue opere è come tuffarsi in un cratere vulcanico che erutta energia, tanta energia, e ancora, tanti colori, uno dopo l’altro come in uno spettacolo pirotecnico, tanta materia magmatica che ti coinvolge ma non ti soffoca, ti permette di respirare profondamente per acquisire la consapevolezza di essere in una dimensione nuova, quasi surreale, policromatica, ma comunque umana.

Parliamo delle opere di un’artista particolare come Mirta Zaliauskas, dalle origini argentine ma con sangue ischitano visto che sua madre, Nunzia Taliercio, è una cittadina di Barano, alla quale Mirta ha dedicato negli anni scorsi, la mostra delle sue opere esposte al Torrione: oli, disegni a china, a matita, acquerelli, qualche scultura.

Ora, questa eclettica artista torna sull’isola con una mostra all’ex Carcere del Mulino che viene aperta martedì 1 agosto e resta a disposizione per oltre quindici giorni. Una opportunità che segnaliamo ai numerosi tangeri isolani, a chi ama l’arte in ogni sua espressione, a chi vive la forza della natura.

Mirta vive in Argentina, dove si è laureata all’università di Quilmes. E’ a pochi passi da Rio della Plata una parte dell’Argentina che Ischia ama profondamente, fin da quando le due località si sono gemellate ma forse ancor prima, fin da quando gli ischitani, da vecchi migranti, si sono trasferiti in quei meravigliosi luoghi in cerca di fortuna.

L’artista presenta corpi di ballerini impegnati nel massimo sforzo musicale e muscolare ed ogni quadro sembra comunicare anche il ritmo vertiginoso del tango. Non sono quadri muti, non sono solo immagini. Sono corpi che fremono al ritmo del ballo che stanno eseguendo. E questo effetto lo noti nei disegni a matita, ma anche nelle opere in bronzo. La musica si placa ma non scompare, resta come sottofondo nei quadri policromatici che riprendono case, facciate di case che si riflettono una nell’altra, in un’alternanza dinamica, quasi ossessiva, frenetica. Come appare frenetica la stessa autrice. Quella Mirta che nel raccontarsi, dice di aver sempre sentito dentro di sé la voce dell’arte che poi è venuta fuori con vigore così come è tutto prorompente. E’ il magma dei suoi bronzi che richiamano l’animo dell’artista colombiano Botero, la dimensione dei suoi personaggi. Mirta è infatti ispirata dall’espressionismo di Botero, che studia sin da giovanissima, anche se non riproduce i suoi personaggi fuori misura, dai corpi esageratamente gonfi.

Immergersi nel mondo artistico di Mirta vuol dire anche spaziare in una dimensione smisurata dove resti affascinato dai colori dei fiori che tanto ricordano i gialli intensi e luminosi, solari di Van Gogh; o avvinghiato nel groviglio di corpi che ti richiamano gironi danteschi popolati da corpi che rotolano gli uni sull’altro, si abbracciano e si respingono affascinati dal ritmo del tango; o infine, sopraffatto dalla potenza delle sue sculture.

Mirta è da vedere in tutta la sua complessità. Bisogna fermarsi dinanzi ad ogni suo lavoro, che non possiamo solo vedere, perché vanno vissuti per poter entrare nei suoi spazi, abbracciare i suoi personaggi, sentire i loro corpi e il pulsare dei loro muscoli.

Abbiamo una quindicina di giorni per farlo, all’ex Carcere del Mulino. Una vera occasione da non perdere.