Si giocherà domenica 28 agosto al “Mazzella” il derby di Coppa Italia tra Ischia e Real Forio. La prima gara ufficiale della nuova stagione si disputerà quindi a Fondobosso. Nella seconda giornata, in programma infrasettimanalmente (mercoledì 31 agosto), turno di riposo per i gialloblù di Buonocore, mentre il Real Forio ospiterà l’Atletico Calcio, matricola ex Frattese che giocherà le sue gare interne al “Papa” di Cardito. Terza e ultima giornata dei sedicesimi di finale (mercoledì 14 settembre) Atletico Cardito-Ischia, con sede ancora da ufficializzare. Le due isolane fanno parte del gironcino “B”. La vincente affronterà la prima classificata del raggruppamento “C” formato da Villa Literno, Acerrana o Napoli United. Le prime due giornate si giocheranno alle 16.00, la terza giornata alle 15.30.

Il regolamento della coppa è lo stesso della passata stagione: «In caso di parità di punti conseguiti da due od anche tutte le tre società, al termine delle gare del primo turno, la vincitrice del girone viene determinata tenendo conto, in successione: dell’eventuale classifica avulsa, della differenza tra le reti realizzate e le reti subite, del maggior numero di reti realizzate. Nell’ipotesi di perdurante parità – comunica il C.R. Campania – si qualificherà al secondo turno la società con minor numero di penalità, in ordine alla graduatoria della Coppa Disciplina, relativa alle gare del primo turno della fase regionale».

Oltre alle dodici società prime classificate, accederanno al secondo turno anche le migliori quattro società seconde classificate. Si procederà alla compilazione di una graduatoria, fra le dodici società seconde classificate nelle gare dei gironi del primo turno, tenendo conto, nell’ordine: del maggior numero di punti conseguiti; in caso di parità di punti conseguiti, si terrà conto: a) della differenza fra reti segnate e subite nel girone; b) del maggior numero di reti segnate nel girone; 2) in caso di ulteriore parità, per la determinazione delle posizioni di classifica nella graduatoria, si procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso il Comitato.

2° TURNO: (Ottavi) 05.10.2022 – 19.10.2022

3° TURNO (Quarti) 09.11.2022 – 23.11.2022

4° TURNO (Semifinali) 14.12.2022 – 11.01.2023

Le modalità di qualificazione al rispettivo turno successivo, dal secondo al quarto, sono – nell’ordine – le seguenti: 1) maggior numero di punti conseguiti nelle due gare; 2) in caso di parità di punti conseguiti: a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite. Nell’ipotesi di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i tiri di rigore”. La gara di finale regionale si disputerà mercoledì 1 febbraio 2023 su impianto sportivo, individuato a scelta insindacabile del C.R. Campania.

GIRONE B

1a Giornata (28 Agosto)

ISCHIA-REAL FORIO

2a Giornata (31 Agosto)

REAL FORIO-ATL. CARDITO

3a Giornata (14 Settembre)

ATL.CARDITO-ISCHIA