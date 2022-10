Al lavoro, piccola grande Giorgia! | #4WD

Ho cominciato a scrivere questo pezzo col sottofondo di “Georgia on my mind” dalla voce del mitico Ray Charles, scelta musicale ispiratami dal simpatico post Facebook a tema dell’amico Fabrizio Fiorito e in omaggio ad un altro amico, Carlo Pagnotta, quello che mi ha educato vent’anni fa al jazz vero, col quale condivido la passione di pungolarci reciprocamente e agli orari più disparati per i nostri diversissimi orientamenti politici.

Ciò detto, come non potrei essere felicissimo per l’inizio di questo cammino di governo targato Giorgia Meloni: a tempo di record, nel giorno stesso in cui sono terminate le consultazioni, la nuova leader del centrodestra ha accettato l’incarico senza riserva, uscendo dal colloquio col Presidente della Repubblica con la lista dei ministri già pronta per il giuramento di domani, leggendola con quel carico di giustificata emozione che appartiene, gioco forza, anche ai più imperturbabili.

La prima donna in assoluto assurta al ruolo di Presidente del Consiglio dei Ministri nella nostra storia repubblicana ha dimostrato, in barba a tutte le congetture e i tentativi di destabilizzazione, di avere le idee ben chiare sin da tempi non sospetti sulla qualità e le modalità di composizione del nuovo esecutivo, imponendole con determinazione agli alleati e sconvolgendo letteralmente, bruciandone le tappe, quelli che sono i protocolli a cui il teatrino della politica, anche negli incarichi più “del Presidente” che mai, ci aveva costantemente abituato.

Questo segnale di discontinuità, a prescindere dagli orientamenti politici dei singoli, può e deve deporre bene in modo bipartisan. Perché tutti sappiamo bene che servono provvedimenti seri, immediati ed efficaci per dare al Paese un segnale di speranza concreta nell’affrontare un momento di gravissima difficoltà che presto potrebbe rivelarsi letale per famiglie ed imprese.

Scopriremo già dalla settimana prossima, anche se io ne sono matematicamente certo, quanto l’agenda politica di Giorgia Meloni Premier coinciderà con le aspettative degli Italiani di buona volontà.