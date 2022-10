Al convegno del Movimento Cristiano dei Lavoratori, Luzzi (Feder.agri): “Su sicurezza lavoratori il confronto è fondamentale”

Due giorni di confronto tra esperti del settore, tecnici e sindacati, su temi fondamentali e di grande attualità, legati al mondo del lavoro. Ischia si prepara ad accogliere l’evento promosso dal Movimento cristiano lavoratori e da Feder.agri e in programma all’Hotel Continental di Ischia Porto venerdì e sabato prossimi, 7 e 8 ottobre.

“Un’agricoltura sostenibile e resiliente per rafforzare la sicurezza dei lavoratori e salvaguardare l’ambiente”, il titolo del seminario che si articolerà in tre sezioni e offrirà lo spunto per una serie di confronti tra le diverse realtà europee. I lavori saranno presieduti da Alfonso Luzzi, segretario Generale Feder.Agri.

“In un momento particolarmente delicato per l’Italia – dice Luzzi- ci è parso opportuno mettere a confronto le nostre esperienze con quelle di altri Paesi, su temi strategici come la sostenibilità, la sicurezza sul lavoro, la criticità delle imprese e la garanzia del rispetto dei lavoratori. Con un focus sul caporalato e sulla sicurezza sociale”.

Feder.Agri. è impegnata nella promozione del lavoro sicuro in agricoltura. Assume quindi un valore ancora maggiore la presenza ad Ischia, territorio da sempre a vocazione agricola, di esperti del mondo politico, agricolo, previdenziale e sociale provenienti da Germania, Croazia, Portogallo, Francia, Austria, Belgio, Montenegro, Cipro e Spagna