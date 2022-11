AL CASTIGLIONE SI CAMBIA, arrivano i Vitiello

Nuova linfa al turismo ischitano! E’ recentissima la positiva conclusione dell’ingresso nel capitale della Castiglione S.r.l., proprietaria del Parco Termale Castiglione e dell’Hotel L’Oasi, da parte della Fratelli Vitiello S.p.a.. L’operazione è stata condotta dalla società di consulenza FP Corporate Finance di Napoli, nella persona del partner fondatore dott. Fabrizio Fiorito, ischitano d.o.c., che ha seguito l’intero processo in ogni minimo dettaglio.

Con l’acquisizione della società Castiglione s.r.l. e delle relative strutture di proprietà, la Fratelli Vitiello rafforza la sua posizione nel settore turistico, in cui è già presente con l’Hotel Palazzo Bezzi di Ravenna. L’intenzione della nuova compagine societaria, composta da imprenditori lungimiranti e qualificati, è quella di rendere il Parco Termale Castiglione, che rappresenta una delle più note attrazioni dell’isola d’Ischia, un gioiello dell’intero Golfo di Napoli, portandolo a livelli di qualità ed efficienza particolarmente elevati.

L’importante investimento della Fratelli Vitiello s.p.a. ad Ischia conferma l’appeal della nostra Isola nel circuito turistico di alto standing nazionale ma, soprattutto, internazionale, facendo seguito all’ingresso del Gruppo Pellicano ad Ischia con l’acquisizione dell’Hotel Mezzatorre e integrando così in modo ottimale la decisa focalizzazione del Gruppo DeAR sul settore luxury con il San Montano Resort & SPA (ed il Borgo Sant’Andrea ad Amalfi), la perseveranza dell’Albergo della Regina Isabella che da sempre ha coniugato le bellezze dell’isola d’Ischia con un’offerta turistica raffinata, la ripresa delle attività da parte del Manzi Resort & Spa con il gruppo Lombardi, i riconoscimenti internazionali all’Hotel Botania della famiglia Polito e la tradizionale eleganza degli Hotels Excelsior e Moresco del gruppo Leonessa.

Abbiamo sentito il dott. Fiorito, che non ha affatto nascosto la sua soddisfazione per questo importante risultato. “Si tratta senza dubbio di un rilevante traguardo professionale di cui vado fiero -ci ha rivelato- sia per l’approdo ad Ischia di un’altra prestigiosa famiglia di imprenditori sia, nondimeno, per aver avuto ulteriore riprova del fatto che la nostra Isola si conferma meta di rinnovato interesse per importantissimi player del settore turistico, ponendosi in tal modo nuovamente in discussione con il segmento luxury che da tempo le ha preferito località come la Costiera Amalfitana e la vicina Capri. Auspico che questo nuovo investimento nel Parco Termale Castiglione possa rendere maggiormente consapevole la categoria degli albergatori nostrani della bellezza della nostra isola -continua Fiorito- contribuendo così ad aumentarne il pregio e l’esclusività avvantaggiando la qualità dell’offerta ed evitando di rincorrere quella mera quantità che poco o nulla rende, nel tempo, a vantaggio del territorio e dell’intero comparto, specialmente in termini di immagine.”

Anche sulla prospettiva gestionale, ci giungono dal dott. Fiorito spunti particolarmente interessanti. “Naturalmente la Fratelli Vitiello s.p.a. aprirà regolarmente il Castiglione per la stagione 2023, che rappresenterà il banco di prova per conoscere al meglio la struttura, le sue indiscutibili potenzialità ed il mercato di riferimento. Un passaggio preliminare indispensabile -conclude Fiorito- per attuare un radicale progetto di ristrutturazione e riqualificazione che è già allo studio e che di certo consentirà quell’ambito salto di qualità ampiamente alla portata del Parco e dei suoi nuovi proprietari”.

QUALCHE NOTIZIA SUL “CASTIGLIONE”

Un po’ tutti conoscono il Parco Termale Castiglione, creato negli anni ’70 dal compianto Barone Berthold Von Stohrer e condotto, dopo la sua scomparsa, dai figli Karl e Marie. Situato sull’omonima collina a picco sul mare da cui prende il nome, consta di una rigogliosa distesa di macchia mediterranea (compreso un piccolo vigneto di famiglia) in cui si incastonano ben dieci piscine termali, una sauna naturale in grotta, un bagno turco, due percorsi Kneipp, un reparto terme benessere e spa, due bar, un ristorante self service e ‘O Guarracino “à la carte”, senza per questo dimenticare un angolo di mare tra i più suggestivi dell’Isola con tanto di pontile privato.

E’ l’unico parco termale ischitano a vantare al suo interno una struttura alberghiera (Hotel L’Oasi, per l’appunto) con ben trentotto alloggi di sei diverse tipologie. Come per tutti i parchi termali dell’Isola, la stagionalità abituale del Castiglione spazia da aprile a ottobre ed accoglie un variegato pubblico nazionale ed internazionale, senza per questo disdegnare numerosi clienti abituali tra i residenti.