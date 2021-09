Al 40° MEETING ESTATE, Tesla incontra il calcio: la potenza dell’acqua

Ha preso il via la 40° edizione del “Meeting Estate: Incontri internazionali sui temi del Calcio – Isola d’Ischia” con il primo evento dal titolo “Medisport: Forum Internazionale 2021 – Tesla incontra il calcio: la potenza dell’acqua” presso l’Albergo della Regina Isabella di Lacco Ameno, Ischia.

La kermesse organizzata dall’avvocato Franco Campana e dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play in collaborazione con Media Live di Luigi Castaldo, ha aperto i battenti con un dibattito sulla medicina sportiva per la prevenzione e la riabilitazione, che ha visto la partecipazione di esperti del settore sanitario e sportivo e illustri personalità: dal dott. Valerio Galasso, direttore delle terme del Regina Isabella, al professor Alfonso De Nicola, già dirigente sanitario dello staff medico del Napoli Calcio e direttore del Centro Medico One, insieme a una serie di brillanti interventi su terapie e approcci innovativi alle problematiche muscoloscheletriche, tra cui il professor Francesco Oliva, docente associato in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università di Salerno e vice-presidente I.S.MU.L.T, il dottor Luca Farinelli, specializzando in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università Politecnica delle Marche, il professor Eduardo Monaco, docente associato in Ortopedia e Trauma all’Università La Sapienza e chirurgo ortopedico presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma, la dott.ssa Patrizia Maiorano, medico fisiatra, Direttore Sanitario del centro medico riabilitativo San Marco, il professor Antonio Giordano, Presidente dello Sbarro Health Research Organization, professore alla Temple University di Philadelphia e ordinario di Anatomia e Istologia Patologica presso l’Università di Siena, e il professor Gennaro Testa, Sociologo dello sport presso l’Università di Firenze.

“Come Comitato Fair Play concepiamo lo sport e il benessere come motori di sviluppo sociale – spiega Franco Campana – “ed è per questo che creiamo occasioni di incontro come quelle di oggi, in cui possano confrontarsi e creare nuove sinergie esperti dei settori medico, sportivo e culturale, senza farci scoraggiare dal pesante impatto del covid19 sull’organizzazione del Meeting e su tutti i settori sociali”. “La ricerca scientifica è ciò che ci permette di andare avanti” – continua Alfonso De Nicola – “ed è ciò che stiamo facendo qui, oggi, discutendo progetti innovativi quali la card magnetica sanitaria e le visite specialistiche di idoneità sportiva ampliate per tutti i giovani”.

Ha chiuso il primo incontro il presidente del Comitato Nazionale Italiano Fair Play Ruggero Alcanterini, che ha rimarcato la valenza sociale dello sport “inteso come attività che suscita benessere e divertimento, e proprio per questo motivo deve essere garantita a tutti, ed è un’attività di tutti”.

La prima giornata si è chiusa con altri due eventi presso Il Giardino degli Aranci di Ischia Porto: il ‘Premio Ateneum: Uomini ed eroi’ è andato a Gianni Grazioli, direttore generale di Assocalciatori, premiato in collegamento video per il libro “Azzurri d’Europa”, di cui è coautore Stefano Fierro, che ha ritirato il premio. Infine, il forum “Calcio con amore: incontro tra esperti di calcio”, che è stato un momento di svago e di divertimento, a cui hanno partecipato tutti gli ospiti presenti, tra cui Enrico Varriale, Direttore di Rai Sport, la Direttrice Sport e Salute, Rossana Ciuffetti, l’avvocato Claudio Pasqualin. Una splendida festa al Giardino degli Aranci, nel corso della quale è stato premiato anche il fondatore del Giardino, Andrea Impagliazzo.

