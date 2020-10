Al 118 da Rosa Iacono aspettano i tamponi da 10 giorni. I volontari del soccorso “abbandonati”….

Lo scorso 8 marzo, 12 giorni fa, annunciammo che un operatore del 118 in forze alla Croce Rosa di Rosa Iacono era risultato positivo al coronavirus. Ad oggi, 20 ottobre, per quanto ha appreso Il Dispari, Rosa Iacono e i suoi operatori del 118 sono in balia del caos. Ad oggi nessuno si è preoccupato di verificare se questi volontari, che intervengono in autoambulanza e nei casi di urgenza, siano positivi o meno. La preoccupazione sale e la rabbia anche. E’ assurdo, infatti, che questi volontari, sempre in prima linea, siano ignorati o snobbati da chi, invece, ha possibilità e la responsabilità di dare risposte, rapide, nell’interesse di tutti. Fate presto, tamponati i volontari della Croce Rosa!