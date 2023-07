ROMA (ITALPRESS) – L’azzurra Simona Quadarella ha conquistato l’argento nella finale dei 1500 metri stile libero femminili ai Mondiali di nuoto, in corso a Fukuoka. La 24enne romana, tesserata Circolo Canottieri Aniene, ha concluso la gara in 15’43″31. A vincere l’oro è stata la statunitense Katie Ledecky con il tempo di 15’26″27; bronzo, invece, per la cinese Binjie Li (+19.44).

“Avevo un pò paura di fare la gara accanto a Ledecky ma sono contenta. Non era neanche troppo lontana nella prima parte di gara. L’obiettivo era arrivare seconda e non farsi dare troppi metri. Non prendevo questa medaglia da 4 anni. Mi sono sentita molto bene in vasca e adesso sono al settimo cielo”, ha detto Simona Quadarella, al termine della finale odierna.

