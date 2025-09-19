Ai Mondiali l’Italvolley batte l’Ucraina e vola agli ottavi

Adesso, domenica 21 settembre, quando in Italia sarà mattina, gli azzurri, campioni del mondo in carica, sfideranno negli ottavi di finale l’Argentina, che ha vinto a sorpresa il girone C, eliminando la Francia di Andrea Giani, vincitrice dell’oro olimpico lo scorso anno a Parigi, non ammessa fra le prime 16 della kermesse iridata. Fuori dagli ottavi di finale anche il Brasile, che non ha superato il girone H. In caso di successo contro l’Argentina, poi, nei quarti di finale, l’Italia sfiderà la vincente del match Belgio-Finlandia.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).