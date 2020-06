Ai Giardini la Mortella l’arte incontra la natura

Si è concluso con successo il corso di pittura botanica ispirato a Lady Walton.

Per una settimana dieci pittori amatoriali si sono immersi nelle bellezze naturalistiche della Mortella

Ad appena una settimana dalla riapertura, i Giardini la Mortella di Ischia hanno fatto da scenario al corso di pittura Botanica ad acquerello curato dalla pittrice Maria Rita Stirpe. Il corso, intitolato “La flora di Lady Walton”, ha reso omaggio all’indimenticabile padrona di casa della Mortella. Ai Giardini –la fonte d’ispirazione non è mancata – i pittori amatoriali infatti hanno avuto la fortuna di fissare su carta le meravigliose fioriture del giardino che in questa fase dell’anno offrono la loro massima esplosione. Ma hanno anche potuto vivere un’esperienza full immersion nel cuore di un giardino pieno d’amore. Quello con l’Associazione Hortus Artis, promotrice dell’iniziativa, è ormai un appuntamento che si rinnova due volte all’anno alla Mortella: in primavera e in autunno. La tecnica dell’acquerello è considerata una tecnica artistica molto difficile, tanto più se applicata alla botanica, per la necessità di ritrarre l’elemento naturale così com’è nella realtà, con la correttezza e la fedeltà del dettaglio improntati al rigore scientifico. Durante i corsi, Maria Rita Stirpe, attraverso un attento studio della teoria del colore, ha fornito agli allievi il sostegno tecnico e i suggerimenti utili a trovare una propria cifra stilistica, a trasportare sul foglio il “loro” personale punto di vista, la loro percezione della forma e del colore, pur sempre nel rigore dell’esecuzione dal vero, con campioni di fiori e foglie presi dal giardino. Gli appassionati per una settimana si sono cimentati in una affasciante arte che ha saputo coniugare passione botanica e talento.

Ma soprattutto la loro presenza ha assunto un significato particolare: un messaggio di ripartenza e condivisione dopo il lungo lockdown. Prossimo appuntamento con l’arte botanica, sarà ad Ottobre con la versione autunnale del corso di pittura.