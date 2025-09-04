Agosto, Ischia e la misteriosa demografia del cafone | #4WD

Ad agosto, sull’isola d’Ischia, non c’è solo il mare che cambia colore. A quanto pare, muta anche la percezione sociologica della fauna umana che popola corsi, piazze e stabilimenti balneari. Quest’anno, più che in altri, il dibattito sul turismo d’alta stagione si è imperniato su una questione assai più antropologica: il livello, o meglio la densità, del “cafone” in villeggiatura.

C’è chi sostiene che Ischia in agosto sia un po’ come una radiografia della peggior società campana: basta fermarsi cinque minuti sul Corso o al Porto e il quadro è servito, con tanto di sottolineature fluorescenti. Solo che quest’anno le opinioni si sono divise, e il dibattito – manco a dirlo – ha assunto toni e sfumature diverse, in base all’osservatore e al suo personalissimo osservatorio.

Cesare, sempre attento e notoriamente incline all’iperbole, ha giurato a inizio mese che sul Corso Vittoria Colonna di cafoni ce n’erano “decisamente meno”. Secondo lui, la “mazzamma” sembrava più sobria, i tavolini meno assediati da “sciabattatori” in canotta e i muschilli notturni meno pronti a distruggere tutto ciò che gli si parava a portata di sguardo.

Seby dal Ponte e Sasà + Ciro dal Corso, invece, non solo dissentono, ma parlano di “percentuale in nettissimo aumento”: trolley trascinati come arieti contro i marciapiedi, orde rumorose in infradito ipercolorati, conversazioni ad alta voce e rigorosamente in vernacolo. Ma soprattutto, bici elettriche. E motorini, motorini come se non ci fosse un domani, scorazzanti e parcheggianti in ogni dove. “Altro che meno – dicono – quest’anno sembrava un esperimento sociale finanziato da qualche antropologo masochista”.

Il bello è che tutti hanno ragione e tutti torto insieme, perché il “cafonal” ischitano è un fenomeno elastico: si restringe o si dilata a seconda del punto di osservazione, dell’umore del testimone e, inutile negarlo, della propria tolleranza ai decibel e all’oggettivamente brutto a vedersi.Ma la vera domanda è: cosa stava succedendo a Forio mentre gli altri litigavano sulla cafonaggine di Porto e Corso?

Perché, complice l’incuria cronica del territorio e la sciatteria del “manico” targato Enzo Ferrandino e soci, Forio si è ritrovata a diventare – quasi per default – la capitale isolana della movida. Una leadership consolidata, dicono, all’ombra del Torrione.Mail copione è sempre lo stesso: in quel versante dell’Isola, anche la qualità degli Ospiti è scaduta di pari passo all’aumento delle presenze e, con esse, delle “sceneggiate” d’ogni genere a cui era dato assistere su tutto il suo territorio, spiagge comprese. Eppure, paradossalmente, proprio questo caos ha reso Forio irresistibile. Perché laddove mancano ordine e visione, prospera il culto della notte infinita.

E se il risultato è un cocktail di giovani (e meno giovani) pronti a scambiarsi stories su Instagram più che idee sulla vita, poco importa: il barometro delle presenze segna sempre “pieno”.

La deriva cafonal, va detto, è quasi fisiologica. Non è solo questione di volume della musica o di quantità di monnezza abbandonata sui marciapiedi o per strada. È che a Forio la vacanza si è trasformata in un’esperienza performativa: devi esserci, devi farti vedere, devi gridarlo. La moderazione, come capita spesso, è optional.Ed è così che Forio incassa il titolo di capitale estiva del “chiassoso senza frontiere”. Non è chiaro se sia un vanto o una condanna. Quel che è certo è che, a sentire i più maliziosi, il comune non ci ha messo del suo per alzare l’asticella.

In definitiva, la questione rimane aperta. Ci sono stati più cafoni o meno cafoni sulla nostra Isola ad agosto? Nessuno lo sa davvero. Probabilmente, come sempre, dipende da dove hai passato l’estate e da quanto sei stato disposto a chiudere un occhio, o forse entrambi, senza dimenticare che tanta simile “disumanità” è molto facile trovarla anche tra noi indigeni.