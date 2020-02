Agli ordini… addio! | #4WD

Nel 4WARD del 4 gennaio scorso mi occupai di Francesco Masullo, il vigile urbano di Ischia che ha manifestato -anche se in forma pubblicamente smodata- il suo disagio verso le condizioni lavorative in cui riteneva di essere costretto a operare, privo a suo dire della collaborazione dei colleghi e delle linee guida dei superiori. Venendo a conoscenza del suo caso, auspicai “trasparenza e buon senso” in quel di Via Iasolino (valori che, a dire il vero, sono spesso latenti o addirittura latitanti nella quasi totalità delle espressioni dell’amministrazione in carica), senza per questo esimermi dal rimarcare la difficoltà di tracciare “il confine tra il suo disadattamento e l’incomprensione (diciamo così) di chi lo circonda”.

Lo scopo, ovviamente, era quello di contribuire a chiudere nel miglior modo possibile una parentesi spiacevole, evitare ulteriori e più gravi conseguenze e mettere in condizioni un dipendente pubblico di lavorare nelle migliori condizioni possibili, valutando ogni singola sfaccettatura del suo profilo e del malessere manifestato nell’esercizio delle sue funzioni. Il tutto, “prima che sia troppo tardi”.

Non so se sia cambiato qualcosa in positivo per Francesco, in questo ultimo mese o poco più. So solo che, a volte, un po’ di sana lungimiranza e, perché no, di prevenzione, non fa affatto male. E ne sono ancor più convinto da oggi, ribadendolo al sindaco d’Ischia e alla comandante della polizia locale.

Si chiamava Gian Marco Lorito, quarantatré anni, origini meridionali, figlio di un carabiniere, orgoglioso del suo lavoro e notoriamente ligio al dovere. Ieri Gian Marco non ha più retto l’urto della derisione social e mediatica per aver parcheggiato l’auto di servizio in uno spot per disabili. La foto della vettura della Polizia Locale da lui condotta, con tutte le offese degli haters di turno, ha fatto il giro del web. A nulla è servito scusarsi pubblicamente, automultarsi e versare dei soldi all’associazione mutilati e invalidi della zona, con tanto di invito al presidente denunciante a non perdere la fiducia nelle istituzioni.

La querelle non si è fermata. E neppure il dito sul grilletto della pistola d’ordinanza. All’alba, la vita di Gian Marco, invece sì.

Chiaro, Enzo e Chiara?