Agibilità parziale. Castagna: «Il Comune ha operato bene, è scritto agli atti!»

Ida Trofa | Una recente sentenza del Tar Campania ha rimesso in discussione, sotto l’aspetto meramente tecnico- giuridico, l’approccio alla gestione amministrativa post sisma del patrimonio immobiliare a Casamicciola Terme, ponendo una seria questione nell’ambito della ricostruzione. Chi e come dichiara agibile o inagibile un fabbricato piuttosto che un altro? Chi e come ne attesta le condizioni strutturali.

Il comune termale sin dal 2017, eccetto rarissime zone soggette al vincolo della zona rossa, aveva adottato il metodo della agibilità parziale e del ritorno alle condizioni ante sisma del fabbricato stesso.

Così, ampi tratti del paese sono ritornati a vivere subito come se nulla fosse successo, cosi molte aziende al confine della zona rossa, ad esempio, hanno ripreso subito a lavorare introitando persino premi economici e sostegno dalle gestioni commissariali post emergenza ed alla vice ricostruzione. Un metodo ingegnoso, a tratti anche produttivo, che ora, al culmine dell’ennesima lite familiare per la “roba”, ha portato in luce il fine marchingegno tecnico, la strada per rispettare la norma, eludendone solo alcuni principi. La revisione della scheda Aedes, il metodo dell’agibilità parziale di un edifico multiproprietà. Una complessiva valutazione di fatti di causa che portano nelle sedi giudiziarie l’ennesima novellamene in campo edilizio Made in Ischia. Tenuto conto anche della “peculiarità e novità delle questioni esaminate”. Lo scrivono i giudici della sezione V del tribunale amministrativo.

Sindaco Castagna, alla fine, come si prevedeva, l’inclinazione tutta nostrana di ricorrere alle vie legali sta prendendo il sopravvento anche sul terremoto e l’aspetto che afferisce il recupero edilizio e la ricostruzione degli immobili vera e propria? È stato sbagliato concedere le agibilità temporanee a chi attestava l’avventura esecuzione di lavori di ripristino?

«No non credo. Anzi, il nostro operato. L’operato del comune è stato corretto. È lo dice il tribunale stesso che impone un supplemento di attività tecnica, ma non condanna l’Ente. Tale sentenza si inserisce nel risolve e definire l’assetto degli interessi di due privati in lite, due fratelli. Certamente, nell’interpretare la normativa di riferimento, detta specifici principi e riferimenti giuridici. Ma afferisce in caso in ispecie».

Non crede che possano riverberarsi su altre realtà analoghe di cui è zeppo il paese e come si risolverebbe se così fosse?

«Non credo che siano destinate a riflettersi né sui procedimenti a venire, né su quelli già conclusi. I nostri atti, il lavoro del comune non sono messi, né pongono in discussione la legittimità delle procedure e dell’azione amministrativa. Anzi».

Qual è stata la ratio del metodo “agibilità parziale”?

«Noi abbiamo cercato di dare risposte al paese. Di darle in maniera corretta e di andare incontro ai cittadini che hanno scelto il recupero dei loro immobili investendo di tasca propria, con fondi propri e che poi ci hanno dato ampie garanzie tecniche e specialistiche di aver eseguito gli interventi a regola d’arte. Certamente non parlo in termini della recente normativa antisismica come intervenuta successivamente».

Parla della famosa condizione ante sisma del fabbricato?

«Si il principio rincorso è quello».

I fatti sono riportati agli atti. Si parala anche di revisioni degli esiti delle schede e ulteriori richieste etc etc. In realtà, alla luce della pachidermica realtà italiana, sembra un modo furbo di evitarne il peso e soprattutto di evitare che tutto e tutti ne finissero schiacciati. Ma è evidente che ragionando in termini di sicurezza complessiva, se non siamo dinanzi ad una stortura, parlare di approccio elastico ad un tema che forse avrebbe meritato maggior rigore, non è sbagliato?

«No. In realtà si è affrontata una prima fase. Poi all’esito dei lavori di natura manutentiva, nel caso si parlava di Danni Lievi, una dichiarazione del tecnico di parte attestava il cosiddetto eliminato pericolo attraverso il superamento delle criticità strutturali evidenziati dalla struttura Commissariale del’Emergenza e dai tecnici che hanno rilevato il danno al patrimonio edilizio con la Scheda Aedes. Nel caso danni lievi l’esito è B. La richiesta di revisione della scheda e approfondimento dell’esito, è un istituto consentito e previsto dalla norma e dalle procedure. In scheda sono contenute le prescrizioni che hanno imposto le ordinanze di sgombero. Se la parte dimostra di aver superato quelle criticità attestandolo tecnicamente con documenti e dichiarazioni tecniche, non essendoci altri motivi ostativi il Sindaco del Comune dichiara l’agibilità strutturale e revoca le ordinanze di sgombero».

Il TAR sembra di parere contrario?

«In realtà non condanna l’ente. Basta leggere il PQM. Tant’è che erano state poste moltissime questioni e la corte ha esaurito la vicenda sottoposta alla Sezione, toccando solo alcuni gli aspetti, ritenuti rilevanti a norma. Altri non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

In primis dichiara il difetto di legittimazione passiva del Commissario Straordinario per la Ricostruzione dei Territori Isola D’Ischia interessati dal Sism. È nell’accogliere il ricorso, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; quei di chiede ulteriori valutazioni tecniche e soprattutto compensa le spese di giudizio tra le parti costituite. Non ci condanna

Ci spieghi meglio?

«Dalle considerazioni svolte dalla V sezione discende il giudizio sul provvedimento comunale che viene valutato negativamente per difetto di istruttoria con conseguente obbligo per l’amministrazione, quale effetto conformativo, di procedere tramite le strutture preposte della Protezione Civile ovvero avvalendosi di propri organi tecnici, ad autonomo accertamento tecnico, sull’immobile oggetto di causa al fine di verificare l’effettiva eliminazione delle condizioni di pericolo.

Di contro, non possono trovare favorevole apprezzamento le ulteriori censure articolate dalla parte ricorrente. Quindi abbiamo agito nell’alveo delle nostre competenze. Lo stesso TAR evidenziare infatti che compete all’amministrazione la verifica circa le condizioni di sicurezza dell’edificio nel suo complesso e delle singole porzioni, così come in ordine alle autorizzazioni richieste (es. sismica), anche in ragione della pendenza di procedimenti di condono sugli immobili de quibus; peraltro, l’istante non può trarre utili argomentazioni difensive dall’ordinanza n. 7 del 27.9.2019 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione dei Territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma (laddove dispone che il progetto di ricostruzione, miglioramento ed adeguamento antisismico dovrebbe essere presentato sempre con riferimento all’edificio “nel suo complesso”; art. 9, comma 1 lett. ‘b’) la quale, invero, disciplina i requisiti che il richiedente la ricostruzione di un immobile post sisma deve rispettare non ai fini della regolare esecuzione delle opere (e dunque della loro sicurezza), ma esclusivamente per accedere ai contributi pubblici stanziati per la ricostruzione. Quindi è scritto negli atti che noi non abbiamo sbagliato nulla».

Quindi rivendica il suo corretto operato?

«Assolutamente si. Abbiamo uniformato le procedure e agito in maniera unica per tutti, predisponendo addirittura un facsimile scaricabile all’albo. È un iter standardizzato che non è stato dichiarato fallace, semplicemente deve essere corroborato da ulteriori accertamenti ed approfondimenti. È non giusto dire che abbiamo sbagliato tutto anche per che lo stesso TAR lo afferma. Mi corre l’obbligo, anche per questo, di ringraziare per il lavoro svolto l’avvocato Stanislao Giaffreda». Una vicenda, questa legata alle agibilità ed alle schede AEDES, alle contese di vicinato e parentali, destinata a fare giurisprudenza, oltre che a far parlare ancora a lungo così come il nostro grosso grasso terremoto ischitano.