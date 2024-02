Aggressione e violenza alla Mandra e negli uffici comunali. Arrivano i Carabinieri

Ieri, le forze dell’ordine hanno spedito al Centro di Salute Mentale, per i necessari accertamenti sanitari, un uomo (M.d.L.), 57 anni, residente alla Mandra, che aveva messo in atto una incursione agitata e violenta presso gli uffici comunali. Il personaggio, noto alla maggior parte degli ischitani, barba lunga ed abbigliamento stravagante, spesso va in giro su una bicicletta al cui traino conduce un carretto di ferro per il trasporto di materiali vari, il giorno precedente è stato protagonista di un’aggressione fisica ad una coppia di residenti della sua stessa zona, costringendoli a recarsi al pronto soccorso per refertare le proprie condizioni di salute, così da poter avviare un regolare procedimento giudiziario.

In tale occasione, Carabinieri e P.S. sono stati prontamente chiamati ad intervenire per riportare calma e sicurezza sulla spiaggia nei pressi del Ristorante ‘O Sole Mio, ed hanno provveduto a identificare il personaggio, tra l’altro già noto alle forze dell’ordine. Non è la prima volta che si registrano le sue bravate ma di certo, la situazione sta diventando insostenibile.

Gli abitanti della zona sono seriamente preoccupati dalla presenza di quest’uomo, che non esita ad apostrofare con ingiurie ed offese in particolare, le donne e che ora sta rappresentando un vero e proprio pericolo pubblico, soprattutto perché spesso aggredisce con violenza, brandendo pericolosamente, anche strumenti di lavoro.

Le denunzie alle forze dell’ordine e gli esposti al Centro Sociale del comune d’Ischia si succedono da tempo ma pare che la burocrazia con le vigenti norme, non aiutino a risolvere facilmente il caso e le belle parole che spesso vengono pronunziate contro il femminicidio appaiono sempre più vane, perché pare che si attenda sempre il prossimo evento, la prossima occasione con la speranza però, che non sia la più drammatica e irreparabile.

Ora il caso è all’esame dei medici del Centro di Salute Mentale e si è in attesa di un provvedimento che possa garantire tranquillità alla zona in cui vive il personaggio in questione.