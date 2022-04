Aggressione al Blanco, accoltellato il vocalist. Un fermo

Notte di follia e di paura alla Discoteca Blanco di Peppe Borsò. Quello che è successo sembra uscire fuori da un film mal girato. Non era il sabato dei grandi numeri e delle grandi folle che, spesso, vediamo sul lungomare di CAsamicciola eppure questa appena trascorsa è destinata a passare alla storia.

Erano da poco passate le 3.30 quando al vocalist della discoteca arriva una richiesta di saluto che non viene accolta. Un “saluto” con tanto di microfono e un no che diventano, in men che non si dica, in un affronto da pagare col sangue. Letteralmente.

L’avventore, ricevuto il no, va in escandendesce e inizia una normale discussione con la sicurezza del locale. Nessuno, però, avrebbe mai pensato che l’amico facesse il giro della consolle, aggredisse il vocalist con calci e pugni e lo accoltellasse al fianco sinistro.

Dopo la coltellata, tra il caos del momento i due lasciano il locale. La sicurezza e la direzione del Blanco allertano i Carabinieri e i sanitari del 118.

Al Pronto soccorso dell’Ospedale Rizzoli, al professionista della notte vengono praticati quattro punti di sutura e scatta, immediatamente, la denuncia ai Carabinieri di Casamicciola. I militari della stazione hanno raggiunto uno dei due aggressori, già noto alle forze dell’ordine e sono alla ricerca dell’altro.

Una storia di ordinaria follia. Un epilogo delinquenziale che non trova nessuna giustificazione.

IL COMUNICATO DEI CARABINERI

Questa notte, intorno alle 3.30, uno dei dipendenti della discoteca “Blanco” è stato accoltellato al fianco sinistro. Ha 28 anni ed è stato già dimesso dall’ospedale di Ischia con una prognosi di 7 giorni. Secondo quanto accertato dai Carabinieri della stazione di Casamicciola, due clienti (padre e figlio) avrebbero chiesto al 28enne – vocalist del locale – un saluto al microfono. Lo avrebbero poi intimidito con la frase “qua comandiamo noi”. Al rifiuto il 28enne sarebbe stato prima preso a schiaffi e pugni e poi avrebbe ricevuto dal più giovane una coltellata. I due aggressori sono stati identificati dai Carabinieri della locale stazione.

Si tratta di un 47enne del posto, immediatamente rintracciato dai carabinieri dell’aliquota radiomobile, e di un 20enne, ancora irreperibile. Saranno entrambi denunciati. Indagini e ricerche ancora in corso