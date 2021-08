Aggressione a due agenti di polizia locale. Denunciati due balneari di Lacco Ameno

Minacce e aggressione a pubblico ufficiale: con queste accuse sono stati denunciati due imprenditori balneari di Lacco Ameno che nel pomeriggio di domenica 22 agosto, intorno alle 16.00, hanno aggredito due agenti donna di polizia locale. I fatti, in pieno stile far west hanno avuto come teatro la centralissima litoranea all’altezza del Capitello.

A far scatenare l’ira dei soggetti in questione sarebbe stata l’opera dei tutori dell’ordine che avrebbero multato, per l’ennesima volta, alcuni ciclomotori in sosta sul marciapiedi. Da giorni gli agenti eseguono nell’area regolari controlli avvertendo i fruitori di tali spazi dell’irregolarità del parcheggio selvaggio sul marciapiedi e, dopo diversi giorni di contestazioni e multe, domenica si è degenerato e, al momento della contestazione degli agenti si è scatenato il putiferio.

L’ira, tremenda, dei due imprenditori si è abbattuta sulle vigilasse apostrofate in malo modo con epiteti e parole pesanti. Circostanze indegne, raccontano i presenti, che non sono peggiorate solo per l’intervento di terzi e il sangue freddo delle donne in divisa.

I due giovani denunciati si sono resi responsabili, secondo le accuse, di gravi azioni intimidatorie ed atti, compreso l’aver colpito gli agenti al volto con le contravvenzioni ricevute. Il parapiglia è stato tale da bloccare, per diversi minuti, l’ex SS 270 con gli automobilisti che, alla vista di quella agitazione, hanno tentato di intervenire per sedare gli animi.

Scene disdicevoli che di certo non depongono a favore di una comunità con velleità di sviluppo turistico come Lacco Ameno. Atti vergognosi ai quali non si dovrebbe mai assistere. Ora, nel merito, sarà la giustizia a stabilire responsabilità e fondatezza delle accuse a carico dei soggetti che a quanto pare non hanno gradito le multe a loro carico e a carico dei propri clienti. E pensare che a pochi passi dal luogo dove si sono registrati i fatti c’è uno dei più ampi parcheggi pubblici del paese!

Ora inizia, però, una fase importante del controllo del territorio. Le istituzioni non gireranno la testa dall’altra parte, continueranno a combattere i fenomeni di illegalità, come avvenuto si qui. Senza lasciarsi intimorire non resteranno a guardare i fenomeni di illegalità, oltre la sosta, le occupazioni abusive ed ogni forma di abuso perpetrati in tutte le zone del paese: parola del Comandante Raffaele Monti.

Anche nelle prossime settimane le zone calde e centrali del paese, ma non solo, saranno attenzionate dalla Polizia Locale con ogni mezzo. A questo punto della stagione serve continuare dare segnali importanti. Come trapela da fonti dirette, il Comune di Lacco Ameno si costituirà parte civile nell’eventuale processo che ci sarà contro gli aggressori dei due agenti lacchesi.