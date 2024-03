Aggredisce il vigile urbano Salvatore Rullo, condannato per direttissima a 6 mesi

Il quarantatreenne G.A. è stato condannato al termine il processo per direttissima di ieri mattina a 6 mesi di reclusione con pena sospesa e rimesso in libertà. L’arresto, convalidato, è scattato dopo l’aggressione ai danni del vigile urbano di Forio, il dott. Salvatore Rullo.

La vicenda, che ha fatto il giro del web sabato sera, è stata ricostruita dai Carabinieri della Stazione di Forio coordinata dal luogotenente Di Nola.

In attesa della processione in programma sabato sera, in via Cavalier Leonardo Impagliazzo è scoppiata una lite tra una donna che abita nei paraggi e un uomo. Un giovane quarantatreenne già noto per alcuni momenti di tensione alle Forze dell’Ordine. Il giovane, che attualmente vive in una roulotte, aveva iniziato ad inveire contro la donna in piazza. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo avrebbe accusato la donna con parole molto chiare: “Non è giusto che tu viva in una casa del genere ed io in una roulotte!”. Dopo questo episodio, l’uomo non accetta la reazione pacata della donna e inizia ad offenderla urlando epiteti e parolacce gratuite e insensate.

A quel punto interviene l’agente Salvatore Rullo che insieme ad un collega era a Panza per organizzare il servizio d’ordine a supporto della processione. L’uomo prima viene allontanato e poi prova a scappare. Raggiunto e fermato da Rullo, il quarantatreenne inizia a diventare violento e sferra una serie di pugni che colpiscono il vigile allo sterno e al volto. Allertati, i Carabinieri arrivano in tempo e fermano l’uomo che non oppone resistenza.

Durante il processo di ieri mattina, G.A. ha pianto davanti al giudice e ha chiesto scusa per quanto fatto.

Nel frattempo, dopo i fatti, il sindaco di Forio, Stani Verde, ha commentato con serietà: “Non possiamo accettare questi atti di violenza anche perché non è la prima volta. Ci costituiremo parte civile nel processo anche perché, sia chiaro, i nostri vigili urbani meritano rispetto per la divisa che indossano e per il servizio che offrono a tutta la comunità. Forio è una comunità onesta, corretta e che non può chinare il capo dinanzi a chi, invece, crede che la violenza possa essere una forma di comportamento accettabile!”