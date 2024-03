Aggredì l’ex calciatore Claudio Manzi, condannato

Il giudice monocratico della Sezione Distaccata di Ischia dott. Pietro Rocco, ha emesso una sentenza di condanna a otto mesi di reclusione nei confronti di Mariano Gonzales Andris Yoel, originario della Repubblica Dominicana ma residente a Ischia, per un grave episodio di violenza avvenuto nel 2017 ai danni di Claudio Manzi. Oltre alla reclusione, l’imputato dovrà sostenere le spese legali e versare una somma provvisionale di 3.000 euro a Manzi, che si è costituito parte civile tramite gli avvocati Antonio e Mitty De Girolamo.

Manzi è ben conosciuto nell’isola per essere stato un calciatore e per il suo trasferimento dal Napoli al Lille, un passaggio che ha suscitato interesse legale per delle plusvalenze considerate dubbie. Gonzales era imputato per lesioni gravi, avendo assalito Manzi l’8 ottobre 2017 per motivi banali, colpendolo prima con un bastone trovato per strada e poi con un casco da motociclista alla testa, provocandogli ferite giudicate guaribili in trenta giorni.

Durante la notte dell’8 ottobre 2017, intorno alle 4.30, Claudio Manzi, allora diciassettenne, si trovava fuori dalla discoteca Jane di Ischia con alcuni amici. Senza alcun preavviso, un individuo di origine dominicana emerse improvvisamente dal buio e lo attaccò con un bastone, colpendolo al gomito e alla spalla. Mentre gli amici di Manzi cercavano di fermare l’assalitore, un complice di quest’ultimo minacciò il gruppo con una bottiglia.

Nel tentativo di chiamare la polizia, Manzi fu colpito violentemente alla testa con un casco da motociclista, cadendo a terra. Poco dopo, i carabinieri arrivarono sul posto e Manzi iniziò a raccontare l’accaduto prima di essere trasportato all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove gli fu diagnosticata una frattura complessa alla parte destra del cranio con un leggero affossamento dei frammenti ossei e contusioni sottostanti.

A quasi sette anni di distanza, è arrivata la sentenza di condanna.