“Aggravamento” di pena per Fioretti. Lascia i domiciliari e va in esilio fuori dall’isola

Chissà, forse, erano meglio i domiciliari. Non lo sapremo mai, nel frattempo Noè Fioretti condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione per il tentato omicidio perpetrato ai danni del cugino Davide Castaldi lascia la propria abitazione di Panza e va in esilio fuori dall’isola di Ischia.

Un cambio di misura, quello concesso dal Tribunale del Riesame di Napoli che, da una parte mette in libertà il giovane e, dall’altra, però, gli applica una ulteriore e diversa misura di limitazione della libertà personale tanto da dover vivere e sostenere i costi della vita, lontani dal casa natia. Una scelta, questa, che mette in evidenza quanto per il Tribunale del Riesame non siano cessati i motivi per far cadere tutte le esigenze cautelari.