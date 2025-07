Agenzia di pompe funebri o servizio taxi per il medico? L’esposto all’ASL che fa emergere la “disfunzione”

Il titolare di un’agenzia di pompe funebri isolana ha indirizzato all’Asl Napoli 2 Nord un esposto in cui denuncia un nuovo episodio grave, che vede come protagonista il medico dell’Azienda sanitaria in reperibilità, che per svolgere un compito del proprio servizio, un adempimento obbligatorio in caso di cremazione, ha preteso di essere prelevato e riaccompagnato a cura dell’agenzia.

E ovviamente le spese sono ricadute sulla famiglia del defunto. Ma l’aspetto ancora più grave che emerge, è che non si è trattato di un singolo episodio isolato posto in essere solo da quel sanitario. Anzi, tale pretesa, secondo quanto riferito, sarebbe ormai divenuta un’abitudine e sarebbe causata dall’assenza di un’auto aziendale in dotazione.

L’esposto è indirizzato al Distretto 36 dell’Asl, all’Ufficio relazioni con il pubblico e al Dipartimento Prevenzione.

In premessa si evidenzia: «Il presente atto ha la finalità di porre all’attenzione di questa Ecc.ma Asl Na 2 Nord, accadimenti inerenti una vicenda, affinché gli organi competenti possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di profili rilevanti in relazione ai fatti dedotti. Segnalo la necessità dell’intervento della Pubblica Autorità per la pronta risoluzione della vicenda descritta per la presenza di condotte che ritengo contrarie alla legge».

Il denunciante quindi riferisce i fatti: «Il giorno 11 luglio 2025, la nostra agenzia funebre è stata chiamata a svolgere un servizio, la cui salma doveva essere cremata. Veniva chiamato il dottore dell’Asl reperibile, il quale dove eseguire il prelievo biologico di prassi per la cremazione. Il dottore in questione, come in realtà fanno tutti ormai, esprimeva la volontà e la pretesa di essere andato a prendere e riaccompagnato, presso la sede dell’Asl di Fiaiano. Le agenzia funebri dell’isola d’Ischia non svolgono servizio di taxi o di NNC». Una precisazione ovvia, ma tesa a far comprendere l’assurdità di quanto si verifica.

Il titolare dell’agenzia dunque chiede «che il direttore dell’Asl Distretto Isola d’Ischia e Na 2 Nord vogliano disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così come esposti dettagliatamente in narrativa, valutando gli eventuali profili d’illiceità degli stessi e, nel caso, individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti».

Non è finita: «Con il presente esposto si intende inoltre formulare denuncia, sempre in relazione ai fatti sovra descritti, nell’ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dalle Autorità competenti dovessero emergere fattispecie di inadempienza».

Nel sollecitare una celere indagine interna, si ribadisce: «A ognuno il suo dovere. Noi non siamo tenuti a svolgere questo servizio che richiede tempo e risorse umane ed economiche, l’Asl si munisca di un’auto e svolga questo servizio senza scomodare le agenzie». Ricordando infine che il costo del servizio a carico della famiglia è stato di 60 euro…

Circostanze da chiarire per individuare appunto le responsabilità di quanto denunciato, a cui l’Azienda Sanitaria, stando a quanto ipotizzato nell’esposto, non sarebbe immune. Ma al di là delle “irregolarità” segnalate, resta la considerazione che a fare le spese di questa spiacevole situazione sono i familiari dei defunti, che già si trovano ad affrontare il dolore per la perdita dei loro cari.