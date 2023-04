AGATA. di Peppino Brandi

PEPPINO BRANDI – Mai, a memoria d’uomo, una nave, prima di entrare in linea, ha subito maltrattamenti, vessazioni, critiche d’ogni genere, mai una nave ha dovuto digerire frizzi, lazzi, motti e sfottò e, finanche, severe critiche d’uomini di mare e di terra. Su face book sono comparse, all’epoca dell’entrata in linea (dicembre 2013), e, tuttora, sono casualmente presenti, racconti di ritardi e manchevolezze, in stile irrisorio, quando sono benevoli gli estensori, e di vivace e, in qualche caso, volgare contestazione, quando gli utenti si sentono turlupinati da questo ‘polpo’. E già perché ad Agata fa eco ‘polpo’ anzi ‘purpessa’, in forma derisoria, volendo significare tale termine: lenta, inadeguata, superata, sgradevole, vecchia e racchia anche se ha, solo, una quarantina d’anni. Un sabato dello scorso settembre, verso le diciotto, stavo sulla banchina Olimpica ad attendere, insieme ai miei nipotini Adriano e Leone, l’arrivo dei loro genitori, partiti da Pozzuoli.

Per fortuna stavamo in auto e al sicuro, potendo così assistere ad uno spettacolo incredibile, difficile da descrivere anche per uno, come me, che, in fatto di racconti, non teme confronti. Tra ritardi e combinazioni varie entrarono nel porto Agata e Adeona pronte a vomitare il loro carico, fatto di uomini e cose, quasi simultaneamente. Sette pullman dell’ Ischia Bus, scaricati da Agata, prendevano terra inseguiti da frotte di turisti che tentavano di guadagnare l’amato seggiolino, sventolando il numeretto che recavano con se, segno di appartenenza a questo o quel vettore. La stessa cosa con l’Adeona che, però, vantando una stiva più capace regalava una sfilza di superbus con tanto di ‘air conditioned’ e hostess al seguito. Ma la scena suppergiù era la stessa, anche se vari energumeni, sbracciandosi come forsennati, impartivano ordini del tipo: ‘Fate largo! Spostatevi lì davanti, attenzione ai pullman, attendete per l’imbarco.’ Non vi ho detto, infatti, che tutto ciò avveniva tentando di scansare un’orda di turisti in partenza ammassata tra esercizi commerciali e auto in sosta, in preda alla fregola di imbarcarsi al più presto. Mezz’ora di ordinaria follia.

Placatasi la pazza folla, Agata, dopo aver fatto rapidamente il pieno, è ripartita, presentando il fianco a noi che stavamo sul molo, è stato allora che Adriano ha esclamato con meraviglia: ’Nonno, nonno, sembra la nave di zio Paperone, quella che usa per le caccie al tesoro da un’isola all’altra.’ ‘Perone, Perone’ gli ha fatto eco Leone che si trova in quella fase di crescita in cui si ripetono le finali dei nomi. A ben vedere anch’io ho pensato la stessa cosa. Il profilo semplice e spartano, privo di fronzoli e orpelli, era un inno all’essenzialità: prua e poppa scoperti, castello centrale. Nei giorni seguenti, prendendo i bagni giù alla spiaggia di San Pietro, i miei nipotini hanno potuto osservare l’andirivieni dei battelli in entrata e uscita dal porto e, ogni volta che intravvedevano Agata, partiva la richiesta: ‘Nonno vogliamo fare un’avventura con Agata’.

ùQualche giorno dopo, il ritorno a Roma pressava, l’occasione si è presentata quando ho invogliato i miei figli a prediligere la via per Pozzuoli per un rientro tranquillo evitando la Porta di Massa. Non ho detto che avrei brigato per viaggiare con Agata per far assaporare ai miei nipotini un’avventura fantastica. Ogni viaggio con Agata è un’avventura di per se. A metà mattinata, dopo l’imbarco, abbiamo guadagnato il cassero centrale, non prima, però, di aver misurato la nostra abilità sciistica praticando uno slalom speciale tra le auto che s’ inzeppavano ad opera incerta. Agata ha preso il largo mentre noi ci dirigevamo su al salone percorrendo uno stretto e tortuoso camminamento, in pratica delle rampette di scale rimontate a fatica. Il salone si è presentato a noi nella sua calda intimità: luci fioche, vetri appannati, 158 sedili di plastica bleu marine, sistemati in ordinate file di dodici, spalla a spalla, favorivano il cicaleccio non solo con i nostri vicini di sinistra o di destra, ma anche con i dirimpettai (le file distano un metro l’un da l’altra), se non, addirittura, con quelli che erano alle nostre spalle, cui ci si poteva rivolgere con un semplice movimento della testa. Un modo moderno per favorire l’interlocuzione tra le genti.

Un baretto, piccino piccino, facea capolino, in un angolino, pronto a servirti un caffettino. Superato il faro del porto, Agata, come si suol dire, ha ingranato la quinta, filando a chissà quante miglia, forse molte, visto che il calpestio del salone ha incominciato a vibrare. Una sensazione piacevolissima, per un momento ho pensato che fosse un servizio offerto nel costo del biglietto, come di una massaggiatrice che solletica polpacci, (muscoli e non sinistri cefalopodi), e quadricipiti. Dopo una mezz’ora Adriano e Leone hanno mostrato il desiderio di visitare la nave: qui comincia l’avventura. Siamo entrati nella cabina di comando: non v’era nessuno. Ho pensato che fosse inserito il pilota automatico, ma ciò non era possibile dovendo, Agata, scansare innumerevoli pescatori che solitari o in gruppo partecipavano alla strage degli innocenti (mafruncielli, luvarielli, e aute piscitielli).

Ma a ben vedere, superato con lo sguardo un transetto, abbiamo notato un’altra cabina di pilotaggio, questa però, con tanto di marinai, timoniere, comandante. Fatti accomodare Adriano e Leone, il comandante ha preso a illustrare le caratteristiche di Agata, con tale enfasi e partecipazione che mi pareva di stare sull’Andrea Doria. “Intanto esistono al mondo solo due navi di questo tipo (e te credo!), Agata e Pace, ha preso ad illustrare il comandante, sono unità bidirezionali, hanno due sistemi di propulsione del tipo Voith Schneider in luogo delle tradizionali eliche, (ecco spiegato quel gradevole formicolio ai piedi), una prua e una poppa e viceversa o se, più vi aggrada, 2 prue e 2 poppe. Attracca e riparte senza manovre aggiuntive e questo è un bel vantaggio nei confronti del naviglio che opera nel golfo facendo guadagnare ad Agata il tempo delle manovre. E’ dotata di tutta la più moderna strumentazione elettronica tanto che può viaggiare anche di notte (alla faccia…). E’ lunga 77 metri, larga 17, stazza 1300 tsl e può imbarcare 216 metri lineari di carico oltre a 400 passeggeri. Di questi una buona metà nel salone gli altri all’esterno utilizzando ogni piccolo meandro che la fantasia del progettista si è inventata.” Mentre il comandante continuava, in parte inascoltato, la sua illustrazione, Adriano e Leone hanno notato, guardando dalla cabina verso il basso, due sovrastrutture di ferro rassomiglianti a due enormi cannocchiali o a due colubrine.

Il comandante è stato al gioco informando i miei due nipotini che si trattava di due cannoncini utili a respingere l’assalto dei pirati del mare. In capo a pochi istanti eravamo in posizione. Avevamo doppiato capo Miseno, stavamo rasentando i vivai di mitili quando Adriano e Leone, al colmo dell’eccitazione, hanno puntato i cannoncini semoventi verso le barchette dei raccoglitori di cozze e al grido ‘Fuoco, fuoco, contro i pirati’ hanno investito i malcapitati di una gragnuola di ‘Pà, pà, pà, tà, tà, tà, bum, bum, bum. Non li ho distolti dal loro gioco, ma il mio pensiero sofferto è andato ai marò in India