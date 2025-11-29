domenica, Novembre 30, 2025
Africa e noi 2_La viltà e il coraggio

L’Africa scriverà la sua storia e sia al nord che al sud del Sahara sarà una
storia di gloria e dignità.
P. Lumumba, 30 giugno 1960

Il 7 agosto 1960 sul “Corriere della sera” Indro Montanelli scrive «il giovanotto di 37 anni entrato nella Storia rispondendo con uno sberleffo a una carezza, e con un calcio a una mano tesa, e che, sentendosi offeso dal tono paterno in cui Baldovino aveva parlato (nel discorso di riconoscimento dell’indipendenza, ndr) replicò gettando in faccia al Sovrano tutti i crimini di cui il Belgio si sarebbe macchiato nella ex colonia (…). Lumumba odia i bianchi perché non sa rassegnarsi al fatto di essere nero». Montanelli dava sfoggio del suo razzismo mentre Lumumba, con quel discorso passato alla storia, scriveva la sua condanna a morte.

Dall’ultima lettera di Lumumba alla moglie dalla prigione: «ti scrivo queste righe senza sapere se e quando ti arriveranno e se sarò ancora in vita quando le leggerai. Durante tutta la lotta per l’indipendenza del mio paese, non ho mai dubitato un solo istante del trionfo finale della causa sacra alla quale i miei compagni e io abbiamo dedicato la vita. Ma quel che volevamo per il nostro paese, il suo diritto a una vita onorevole, a una dignità senza macchia, a un’indipendenza senza restrizioni, il colonialismo belga e i suoi alleati occidentali – che hanno trovato sostegni diretti e indiretti fra certi alti funzionari dell’ONU – non lo hanno mai voluto.

(…) Ai miei figli, che lascio e forse non rivedrò più, voglio che si dica che spetta a loro, come a ogni congolese, completare il compito sacro della ricostruzione della nostra indipendenza e della nostra sovranità, poiché senza dignità non c’è libertà, senza giustizia non c’è dignità e senza indipendenza non ci sono uomini liberi. Né le brutalità, né le sevizie né le torture mi hanno mai spinto a domandare la grazia, perché preferisco morire a testa alta, con la mia fede incrollabile e la fiducia profonda nel destino del mio paese, piuttosto che vivere nella sottomissione e nel disprezzo dei sacri principi.

La storia si pronuncerà un giorno, ma non sarà la storia che si insegnerà a Bruxelles, a Washington, a Parigi o all’ONU, ma quella che si insegnerà nei paesi liberati dal colonialismo e dai suoi fantocci».
Altro che “non rassegnarsi al fatto di essere nero”!
Perciò Lumumba, nella mente e nel cuore degli uomini liberi, è libero! Ora e sempre!

