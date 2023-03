Affonda la barca, si mettono in salvo e poi chiamano i Soccorsi. Indaga la Capitaneria

Un incidente nautico si è verificato stamattina al largo dell’isola d’Ischia, dove una imbarcazione da diporto con due persone a bordo è affondata per cause ancora da accertare. La Guardia Costiera ha ricevuto una richiesta di soccorso intorno alle ore 07.15 da un altro natante.

Gli occupanti dell’imbarcazione, tutti illesi, già tratti in salvo da alcuni amici prima che ci informassero del fatto, sono stati tratti in salvo e trasportati al porto di Casamicciola Terme. Il mezzo da diporto risulta semi-affondato e nei prossimi giorni sarà alata a secco.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’imbarcazione era partita dal porto di Casamicciola dopo aver effettuato alcuni lavori di manutenzione e tentativi di trasporto in cantiere con l’ausilio di un carro gru. Questi ultimi non erano andati a buon fine e potrebbero aver danneggiato lo scafo in legno dell’imbarcazione, che avrebbe cominciato ad imbarcare acqua una volta raggiunto il largo tra le isole.

La Capitaneria di Porto ha aperto un’inchiesta per accertare le responsabilità dell’accaduto e verificare le condizioni tecniche e documentali dell’imbarcazione. Si tratta del secondo caso di naufragio che coinvolge lo stesso armatore nell’arco di pochi anni: nel 2018 un altro natante era affondato nello stesso punto dove ora si trova la Fabiole.