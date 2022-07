Affittanze estive, controlli della polizia municipale di Ischia: cinque denunce

Lo scorso fine settimana sono stati effettuati controlli da parte della Polizia Municipale di Ischia coordinati dal Comandante S.Te. dott.ssa Chiara Romano finalizzati all’individuazione di eventuali affittanze abusive.

20 unità controllati, 5 denunce

I controlli effettuati hanno riguardato 20 unità abitative site nel centro cittadino e sono state comminate cinque sanzioni amministrative e conseguenti denunce ai proprietari degli immobili per aver omesso di comunicare le generalità degli ospiti alla P.S. Per le restanti 15 abitazioni sono ancora in corso accertamenti. Sempre nel fine settimana si è proceduto, inoltre, al controllo nelle ZTL del territorio rispetto alla circolazione di bici elettriche in un’operazione congiunta con i Carabinieri di Ischia.

Sono state verbalizzate sette persone beccate a circolare nonostante il relativo divieto e si è proceduto al sequestro delle bici ai sensi dell’art.13 LG 689/91 per l’accertamento dei requisiti tecnici finalizzato alla confisca.