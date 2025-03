Affido familiare ad Ischia e Procida, l’avviso dell’Ambito N13

L’Ambito Sociale N13 ha pubblicato l’Avviso per l’istituzione dell’Albo delle famiglie affidatarie. Il coordinatore, Dott.ssa Orsino Irene, ha reso noto che l’iniziativa mira a individuare famiglie disponibili ad accogliere minori in difficoltà, minori stranieri non accompagnati e neo maggiorenni in uscita da progetti di accoglienza. L’affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno al minore e alla sua famiglia, volto a sopperire al disagio e alle difficoltà del bambino e della famiglia, evitando l’istituzionalizzazione e favorendo l’inserimento in un ambiente familiare.

L’Albo delle famiglie affidatarie raccoglierà i nominativi delle persone che presentano i requisiti richiesti e che sono disponibili ad accogliere minori nel proprio contesto familiare e domestico. L’inserimento nell’Albo avverrà dopo un percorso formativo e informativo e una valutazione di idoneità effettuata dalle assistenti sociali dell’Ambito N13. Le famiglie affidatarie dovranno garantire al minore il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive e sociali necessarie.

Possono presentare richiesta i cittadini maggiorenni residenti nei comuni dell’Ambito N13, che non abbiano riportato condanne penali, non siano destinatari di provvedimenti di sicurezza e prevenzione, e non siano stati sottoposti a procedimenti penali relativi a delitti contro la persona o contro l’ordine pubblico. Le famiglie devono dichiararsi disponibili a garantire uno spazio idoneo all’accoglienza, riconoscere l’importanza della famiglia d’origine, consentire il mantenimento dei rapporti tra l’affidato e la famiglia d’origine, e sostenere l’affidato nel rientro presso la famiglia d’origine a conclusione del progetto.

Le domande di iscrizione possono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al Comune di Ischia, tramite posta elettronica certificata o consegna a mano. Non è prevista una data di scadenza, quindi le istanze pervenute oltre il termine saranno valutate mensilmente.

Per le famiglie affidatarie è previsto un contributo economico per coprire le spese quotidiane e i bisogni del minore affidato. ​ Il sostegno economico mensile è di 400 euro per gli affidamenti residenziali, con possibili aumenti in caso di particolari problemi del minore. Per gli affidamenti part-time, il contributo è di 165 euro mensili. ​ Il sostegno economico viene decurtato del 20% per ogni minore affidato oltre il primo e saranno detratte le somme percepite per assegni familiari e prestazioni previdenziali.

L’Albo delle famiglie affidatarie sarà gestito dal Servizio Sociale dell’Ambito N13 e aggiornato ad ogni valutazione positiva delle richieste di iscrizione. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. ​ Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri indicati nell’avviso.