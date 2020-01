Affidamento diretto alla Gimaver per i danni da maltempo, appaltati i lavori all’unica offerta

Il costo dell’intero progetto, di 215.304 euro, è finanziato da un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Gli interventi di messa in sicurezza del territorio affidati per un importo contrattuale di 133.157 euro

Il Comune d’Ischia ha appaltato i lavori per far fronte ai danni causati dalla prima ondata di maltempo, quella dello scorso novembre, e denominati appunto «interventi vari di messa in sicurezza del territorio comunale a seguito degli eventi calamitosi dei giorni 12-13/11/2019». Il progetto redatto dall’arch. Consiglia Baldino ha un costo totale di215.304,01 euro, ma l’importo dei lavori a base di gara ammonta a 134.500 euro oltre Iva al 10%.

Per finanziare gli interventi, si è fatto ricorso a un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti non essendo ancora pervenute notizie circa eventuali contributi, pure tempestivamente richiesti e legati allo stato di calamità naturale.

Nella delibera di Giunta che approvava con urgenza tali lavori di manutenzione straordinaria e nominava rup l’ing. Francesco Fermo si faceva riferimento ad «un eccezionale fenomeno atmosferico, con abnormi precipitazioni piovose, venti fortissimi con consequenziali mareggiate, che hanno causato ingenti danni alle strade, agli edifici pubblici e privati ed in particolare a tutte le coste e l’abitato costiero del Comune di Ischia; che l’intensità di tali fenomeni atmosferici hanno causato numerosi cedimenti alle sedi stradali, alla scomparsa di tutti gli arenili del Comune di Ischia e gravi danneggiamenti agli stabilimenti balneari; che in molte parti del territorio comunale si sono verificate cadute di piante di alto fusto, cedimenti banchine e marciapiedi, sollevamento basoli e sanpietrini, caduta di lampioni, cedimento di una porzione del pontile di collegamento del Borgo di Ischia Ponte con il Castello Aragonese, bene appartenente al patrimonio storico monumentale del Comune di Ischia». Sta di fatto che quell’evento calamitoso è stato solo il primo che ha investito l’isola, tanto che poco prima di Natale si è dovuto fare i conti con altrettanti fenomeni violenti.

Con trattativa sulla piattaforma telematica Asmecomm il Comune aveva già affidato l’incarico esterno di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all’arch. Rosario Trani di Ischia per un compenso di 7.586,10 euro oltre Iva e cassa.

Era quindi partita la procedura per l’affidamento dei lavori. Visto l’importo inferiore alla soglia dei 150.000 euro, si è ricorsi all’affidamento diretto sempre sulla piattaforma Asmecomm comparando le offerte economiche di tre imprese invitate, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.

Sta di fatto che entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, lo scorso 7 gennaio, è pervenuta al Comune una sola offerta, quella della ditta “Gimaver snc di Mario & Giuseppe Verde” di Ischia. L’impresa ha offerto un ribasso dell’1,01%, dunque per un importo contrattuale di 133.157,47 oltre oneri di sicurezza ed Iva. E così il responsabile dei lavori pubblici arch. Consiglia Baldino ha provveduto ad affidare i lavori alla “Gimaver”.

Gli interventi di messa in sicurezza potranno dunque iniziare e solo a conclusione si potrà valutarne l’esito. Intanto questi lavori che hanno reso necessaria una integrazione al programma triennale delle opere pubbliche e la conseguente variazione di bilancio, vanno ad indebitare per gli anni a venire i contribuenti ischitani.