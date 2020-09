Affari scolastici: 200mila euro. E le donne scappano dalla giunta…

Ida Trofa | Che la vicenda “Scuole a Casamicciola“ fosse tutt’altro che lapalissiana è legittima anche in termini amministrativi era più che evidente.

La poca correttezza e le forzature compiute nel finalizzare l’ennesima manovra d’affari e di opportunità, alimentandola sulle sciagure della gente, emerge nelle presenze e, soprattutto, nelle assenze registrate alla giunta comunale. Una giunta che detta gli indirizzi in tal senso e consegna poco meno di 200mila di fitti al solito “amico dell’amico”.

Da Le Zagare al Mobilificio Polit(ic)o è tutto un susseguirsi di muto scambio di voti e di danaro coperti dalle false voci “emergenza” e “necessità” per il paese.

Tutti in fuga, dal segretario al vice segretario e, soprattutto, gli assessori in rosa, da un consesso dal quale non si prefigura nulla di buono per la comunità e che, di fatto, rimpingua solo gli interessi privati e politici di qualcuno.

Ma leggiamo insieme i tratti salienti del provvedimento che rateizza grosso modo 200 mila euro annui (pagati sul conto della Ricostruzione sisma Ischia 2017) in favore della società del politico e imprenditore lacchese Agostino Polito e di tale Petrocello di “Progetto Italia“.

Una decisione a cui è stato assente il segretario Giuseppe Principe, assente il vice nominato e prossimo alla pensione Giuseppe Pisani, a cui si è sostituito l’onnipresente Aniello Carcaterra.

Così come sono state assenti le quote rosa dell’esecutivo Castagna: Filomena Senese e Filomena Carotenuto. Oltre alle assenze, il nulla per un provvedimento chiude l’ennesima trastola terremotata con condimento e aggiunta di emergenza Covid 19.

200 mila euro annui per due anni rinnovabili

La delibera è la numero 76 del 31 agosto 2020 nell’ambito della quale vengono richiamate la Delibera di Giunta n. 65 del 17.07.2020, avente ad oggetto “Sisma Isola d’Ischia del 21 agosto 2017 — Territorio di Casamicciola Terme provvedimenti urgenti per individuare locali disponibili alla locazione ad uso scolastico — alto di indirizzo”, con la quale si stabiliva tra l’altro: di procedere con urgenza all ‘individuazione di immobili da destinare ad uso scolastico nel Comune di Casamicciola, con spazio utile tale da poter ricavare ambienti e relativi servizi per ospitare almeno un ciclo scolastico per scuola primaria o secondaria di primo grado. Il tutto per un periodo di almeno anni 2 rinnovabili.

Responsabile del Procedimento, l’ing. Michele Maria Baldino. Richiamata anche la determina n.333 del 17:07.2020 con la quale si approvava “l’avviso pubblico: “indagine di mercato per reperimento locali da locare ed adibire ad uso scolastico in Casamicciola Terme” – art.26 comma 2 Jlett.b) L.130/2018.”.

Hanno partecipato ufficialmente all’avviso pubblico solo tre soggetti e come risulta dal verbale prot. 8252 del 07 agosto 2020 del Dirigente Area III Tecnica Baldino , sono risultati idonei all’uso scolastico due immobili: immobile sito al C.so Luigi Manzi n.5, disponibilità dei soli piani primo, secondo e lastrico per una superficie lorda di circa mq 715,00 – ditta Polito Maria & figli sas, di Polito Agostino per un canone di locazione rivalutato con riferimento ai parametri OMI di €109.395,00; immobile sito . al. C.so. Vittorio, Emanuele, denominato ex. Casa della Vela (piano seminterrato, terra, primo e lastrico con una maggiore disponibilità di spazi rispetto a quelli già utilizzati), già in uso all’Ente con spese a totale carico dello stesso e con convenzione in scadenza al 30 agosto 2020 – ditta società Progetto Italia srls amministratore delegato dott.ssa Aurora, Petruzzelli, per un canone di locazione annuo rivalutato con riferimento ai parametri OMI di € 92.984,42;

I soldi per la locazione? Il fondo per la ricostruzione?

Con note prot. 8418 del 12/08/2020 e pro. 8484 del 14/08/2020 questo Ente ha richiesto al Commissario alla Ricostruzione i fondi per la locazione di immobili privati da adibire all’uso scolastico, rimodulando la dislocazione dei plessi sulla base degli immobili già utilizzati nelle annualità precedenti e di ulteriori immobili individuati a seguito di indagine per un totale di € 235.379,42 (oltre iva se dovuta pari ad € 44.523,47) per complessivi € 79.902,89. In riscontro alle su richiamate note il Commissario alla Ricostruzione rispondeva con due note e con le quali lo stesso rappresentava che: “… Dart. 26 comma 2 lett. b del D.L. n. 109/2018 prevede il ricorso a contratti di locazione di immobili privati da adibire ad uso scolastico, nei Comuni interessati dal sisma del 21 agosto 2017, nel limite di spesa di € 250.000,00 su base annua a valere sulle risorse della contabilità speciale

della Struttura Commissariale“. Quindi la speranza a comunale è che i fondi per gli amici degli amici li passi la Ricostruzione e magari un poco attento commissario Carlo Schilardi.

Ciò premesso, la recente richiesta formulata dal Comune, pone un problema di riconoscibilità dell’intera spesa che dovrebbe essere sostenuta per i canoni di locazione, stante il limite di spesa complessivamente disponibile al quale non è possibile derogare, dovendo tener conto, peraltro, di eventuali necessità che potrebbero essere rappresentate dagli altri comuni. In proposito, il Comune di Lacco Ameno, per le vie brevi, ha già manifestato la necessità di accedere al contributo per il prossimo anno scolastico. Tuttavia, in considerazione del danneggiamento subito dagli edifici scolastici del territorio in seguito al sisma e valutato che dalla documentazione agli atti il Comune di Forio, analogamente ai precedenti anni scolastici, non ha manifestato la necessità di ricorrere alla locazione di immobili privati, è verosimile ipotizzare, da parte di questo Commissario, una ripartizione delle risorse disponibili, nel limite di spesa massimo di € 250.000,00 (iva inclusa ove dovuta) in misura di % in favore del Comune di Casamicciola Terme e % in favore del Comune di Lacco Ameno”.

Insomma è chiaro che le somme non sono certe e nessuno è certo che saranno pagati, almeno in toto, dalla ricostruzione. A rilevarlo è Mimmo Baldino, ma la stessa Giunta Comunale che approva le locazioni private.

“Pertanto, attesi i limiti complessivi di cui sopra e l’ipotesi di ripartizione delle risorse come prospettato, si ritiene necessario che codesto Comune proceda, in funzione dello specifico fabbisogno scolastico, ad una rimodulazione ed ottimizzazione della previsione di spazi e conseguentemente dei costi illustrati nelle note richiamate – rileva l’esecutivo del sindaco Giovan Battista Castagna nel firmare ed avvallare la procedura – è verosimile ipotizzare che le risorse disponibili spettanti a questo Comune per gli anni 2020 e 2021 sia pari ad € 187.500,00 a valersi sulla Contabilità Speciale del Commissario alla Ricostruzione art.19°L.130/2018“

Dunque è verosimile ma non certo! La fiera dell’assurdo procede. Anzi c’è di più.

Polito non fa sconti. Petruzzelli si

Gli imprenditori politici non son disposti a fare sconti alla comunità. Anzi più ci guadagnano e meglio è. A valle dei numerosi incontri (per chi ci crede, ndr) tra l’Amministrazione, l’Ufficio Tecnico, la Dirigenza Scolastica e i nuovi locatori, risulta che con il legale rappresentante della ditta Polito, non si è arrivato ad una diminuzione del canone, anche alla luce delle esigenze dell’Ente pagatore. Infatti tutte le superfici e gli ambienti dell’immobile su C.so Luigi Manzi risultano indispensabili all’attività didattica da dislocarvi.

Il legale rappresentante della soc. Progetto Italia srls. che ha nella propria disponibilità l’immobile dell’Ex Casa della Vela (Le Zagare), ha dato, altresì, la disponibilità ad una rivalutazione complessiva dell’offerta arrivando ad un canone di locazione annuo pari ad € 77.000,00, stante la rivalutazione del coefficiente di ragguaglio delle pertinenze esterne ed interne. Entrambi hanno dato la disponibilità nei termini contrattuali (da concordarsi) con un canone esente IVA. Quindi Polito non risparmierà un euro ai casamicciolesi e vuole tutto tutto, mentre la proprietà de Le Zagare è disposta a trattare.

L’imminente ripartenza delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/21, prevista per il 14 settembre 2020 si è dovuto decidere per gli immobili da prendere in fitto per ospitare la popolazione scolastica del Comune di Casamicciola Terme e permettere il regolare svolgimento dell’attività, scolastica, educativa o didattica, scegliendo così i nuovi immobili da locare: immobile sito al C.so Luigi Manzi n.5, ditta Polito Mario & figli sas, di Polito Agostino, per un canone annuo di € 109.395,00 esente iva, così come rivalutato sulla base della banca dati OMI; immobile sito ;al C.so Vittorio Emanuele, società Progetto Italia srls amministratore delegato dott.ssa Aurora Petruzzelli, per un canone annuo di € 77.00,00| esente iva , così come rivalutato sulla base della banca dati OMI.

La disponibilità alla locazione degli immobili per i canoni così rivalutati e concordati sia con il legale rappresentante della ditta Polito peri l’immobile sito in C.so Luigi Manzi con il legale rappresentante della soc. Progetto Italia srls per l’immobile dell’Ex Casa della Vela (Le Zagare) per gli anni 2020/21 e 2021/22 con l’opzione per l’a.s. 2022/23.

Quando al peggio non c’è mai limite non si è mai abbastanza pronti e preparati a digerire talune pratiche, soprattutto se vanno a svantaggio, se non in danno, di una intera comunità. Da politici creano il problema per risolverlo senza mai dare certezze e continuità, senza creare opportunità di sviluppo e futuro e la cosa più squallida è che tutto questo viene perpetrato strumentalizzando la scuola, distruggendo il futuro e le prospettive dei piccoli cittadini di domani e dei casamicciolesi del futuro.