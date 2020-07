Coniglio & Castello, tradizione spettacolo al Nascondiglio dell’Amore

Il segreto è nel coccio! Nunziatina e Teresa dal Nascondiglio dell’Amore a Campagnano non vi diranno nulla di più. Perchè il segreto del coniglio all’ischitana è conservato in famiglia. Per antonomasia, è il piatto della tradizione isolana: immancabile sulle tavole della domenica, preceduto dai bucatini insaporiti dal suo sugo, il coniglio all’ischitana è un rito che qui pare perdersi nella notte dei tempi, intrecciandosi con l’allevamento nelle fosse, dove gli animali scavano cunicoli lunghi anche diversi metri. Da quest’anno, però, c’è un motivo in più per correre da Pierpaolo: è attiva la nuova terrazzasuIschia, uno spazio all’aperto che domina la baia del Castello Aragonese, Vivara, Procida e tutto il golfo di Napoli. Un’esperienza unica!

Nascondiglio dell’Amore

https://www.facebook.com/ristorantenascondigliodellamore/

Via Serbatoio 32 – 80077 Isola d’Ischia

Per prenotazioni: +39 393 942 3560