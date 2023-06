La società fondata da Cristina Benerecetti apre centri in tutta Italia per offrire soluzioni innovative nel benessere respiratorio, con il sostegno del celebre atleta italiano e l’approvazione di pediatri, otorinolaringoiatri e studi clinici che confermano i benefici terapeutici del cloruro di sodio.

Aerosal, l’azienda pioniera nel settore del benessere e della cura medica, sta spiccando il volo con il suo nuovo sistema di aerosol terapia a secco, che sta rivoluzionando il modo in cui trattiamo le nostre vie respiratorie. La fondatrice, Cristina Benerecetti, ha annunciato che l’azienda aprirà centri in tutta Italia per garantire un accesso diffuso a queste soluzioni innovative, che sono raccomandate dai pediatri, otorinolaringoiatri e supportate da numerosi studi clinici che confermano i benefici terapeutici del cloruro di sodio.

Ciò che rende l’offerta di Aerosal ancora più straordinaria è il sostegno e la collaborazione del campione italiano di salto in lungo, Andrew Howe. Con una carriera eccezionale nel mondo dell’atletica leggera, Andrew Howe è un punto di riferimento nell’ambito dello sport italiano. La sua partecipazione come sostenitore e promotore di Aerosal sottolinea l’importanza di questa tecnologia nel miglioramento della qualità della vita.

Il sistema di aerosol terapia a secco di Aerosal utilizza sale controllato e confezionato sotto forma di cristalli micronizzati, garantendo un dosaggio accurato durante il trattamento. Questo approccio naturale e non invasivo ha dimostrato di essere efficace nel trattamento delle alte e basse vie respiratorie. Ora, con l’apertura dei centri in tutta Italia, Aerosal si impegna a rendere questa innovativa tecnologia accessibile a un numero sempre maggiore di persone.

“Crediamo che il benessere respiratorio sia un diritto fondamentale per tutti”, afferma Cristina Benerecetti, fondatrice di Aerosal. “Con l’apertura dei centri in tutta Italia, vogliamo portare queste soluzioni innovative direttamente nelle comunità, offrendo un supporto efficace per la salute delle vie respiratorie.”

I centri Aerosal, già presenti in diverse località italiane, sono gestiti da personale altamente qualificato che fornisce un’assistenza personalizzata e professionale a ogni paziente. Questi centri sono dotati delle più moderne attrezzature e tecnologie, garantendo un trattamento di alta qualità e un’esperienza confortevole per tutti i pazienti.

L’efficacia del sistema di aerosol terapia a secco di Aerosal è ampiamente supportata da numerosi studi clinici. Ricerche immunologiche hanno confermato l’effetto terapeutico del cloruro di sodio, in particolare nell’apparato respiratorio. L’approvazione di pediatri e otorinolaringoiatri sottolinea la fiducia nella sicurezza ed efficacia di questa soluzione per il trattamento dei disturbi respiratori. La società si impegna a continuare a investire nella ricerca e nello sviluppo per offrire soluzioni sempre più efficaci e accessibili per il benessere delle vie respiratorie.

Per maggiori informazioni sul sistema di aerosol terapia a secco di Aerosal e sui centri disponibili in tutta Italia, si prega di visitare il sito ufficiale all’indirizzo aerosal.it.