Aereo biposto dell’Aeronautica precipitato a Sabaudia, morti due militari

(Adnkronos) – Sono stati trovati morti i due militari a bordo del velivolo T-260B del 70° Stormo, l’aereo che oggi è precipitato al suolo nel parco Nazionale del Circeo, nella zona di Sabaudia, in provincia di Latina. Al momento non si conoscono ancora le cause dell’incidente: sul posto il velivolo è stato trovato in fiamme.

“Nella mattinata di oggi, un velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina, in volo nell’ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un’area nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso”, riferiva l’Aeronautica militare in una nota.

Ancora in fase di accertamento le dinamiche.

“Esprimo profondo cordoglio per l’incidente occorso a un velivolo dell’Aeronautica Militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. La mia vicinanza e quella del Governo alle famiglie delle vittime, all’Aeronautica Militare e a tutta la Difesa”, scrive in un tweet la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.