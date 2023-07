Adriano Mattera nuovo assessore a Ischia. In consiglio surroga con la cugina del sindaco

Enzo Ferrandino cammina, sempre di più, tre metri sopra al cielo. Politicamente parlando, seguendo la regola del 6 di democristiana memoria, lui ha deciso di applicare quella del 5. Un po’ più bassa. Se i democristiani sceglievano quelli appena sufficienti (in quanto al complesso politico che rappresentavano) Enzo ha calato il livello. Meno strategia politica hanno, meglio è. Meno giochi e “squadra” fanno meglio è. Un po’ come un branco sparso in cui emerge un solo leader: lui.

Dopo aver ritirato la delega a Paolo Ferrandino per il caso Siena e per la posizione “anti Barano”, il sindaco Enzo Ferrandino ha firmato il decreto di nomina assessorile al consigliere comunale Adriano Mattera che, da oggi smette la carica di consigliere comunale a favore di Anna Ferrandino, eletta nella lista “Ischia Democratica” con Enzo con 162 voti personali.

Un mossa con due gol. Il primo, è quello di portare in giunta un consigliere comunale che ha dimostrato una certa abilità nel districarsi negli incarichi affidatogli dal sindaco, privo di strategia politica e che conta da solo. L’altro vantaggio, sempre per il sindaco, è l’ingresso in consiglio di una manina che non si alzerà mai contro e che costituisce un pilastro di difesa, ancora più solido di quello di Mattera.

Ai lettori che ragionano come gli schemi di qualche anno fa, va ricordato che in questa consiliatura “tutta di maggioranza” non esistono gruppi. Sono tutti singoli consiglieri che vanno dal sindaco a chiedere. Una circostanza che priva il paese di dibattito da un lato e dall’altro, invece (se mai possa essere una cosa davvero positiva) gli regala stabilità amministrativa.