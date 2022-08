Adriano +81, che festa!

Auguri Adriano Esposito! Tutta la redazione del Dispari, fa festa con la nostra “stella” e, di “stella” in stella, lasciamo a Sandra Malatesta l’onere di un augurio più compiuto.

“Adriano caro, tu che sei un archivio di tutto quello che hai visto vivendo, tu che riconosci chiunque anche su foto di cinquant’anni fa, tu sei per noi un bene prezioso e non solo per questo. Un uomo che non le manda a dire se qualcosa non va. Un uomo che si batte affinché Ischia sia sempre bella e pulita. Una specie di Re Leone per le sue figlie e i suoi nipoti, insomma un uomo che si fa amare.

Tu sei un CAPE E FIERRO e quindi sei bello, volitivo, forte, simpatico, come tutta la tua famiglia. Un anno in più che ti scivola addosso visto che sorridi sempre con l’entusiasmo di un bambino. Sei nato ad agosto “abbasciu ‘u Uagn” e il sole è rimasto con te sulla pelle e sul calore umano che emetti nei rapporti con chi ha la fortuna di esserti amico. Io ho questa fortuna e ne vado fiera. Ancora auguri caro Adriano ti vogliamo bene”. Sandra