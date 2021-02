AdL e Ibra: questo non è calcio! |#4WD

Oggi vorrei occuparmi di questo eccesso di spettacolarizzazione del calcio, la cui comunicazione diventa sempre più importante del giocato.

Primo caso: il Napoli va in silenzio stampa dopo il paliatone di Bergamo. Perché? Non lo sa nessuno, ma io ho dato la mia interpretazione: De Laurentiis ha perso le pecore e adesso è in cerca della lana. Sono almeno due mesi che l’esonero di Gattuso si rendeva indispensabile per cercare di salvare gli obiettivi della stagione, dando finalmente un assetto tattico alla squadra, unitamente a quel paio di rinforzi indispensabili a gennaio per completare la rosa. Oggi, purtroppo, i conti non tornano e la cantilena giuntoliana “per i nostri obiettivi siamo a posto in entrata” non regge più; così come non reggerà il silenzio stampa in Europa, laddove l’Uefa pretende la presenza nel pre-partita del tecnico e di un calciatore in conferenza stampa. Si andrà incontro a una sanzione per il Napoli, giovedì prossimo? Oppure il provvedimento societario varrà solo per il campionato?

Secondo caso: in piena corsa per campionato ed Europa League, il Milan ha autorizzato Zlatan Ibrahimovic a porsi sotto contratto con la Rai quale ospite fisso del prossimo festival di Sanremo. Un ruolo cucito addosso al longevo campione svedese rossonero, che sarà accompagnato in riviera dal suo preparatore atletico, ma che comunque dovrà sottoporsi a un tour de force non indifferente. Se si considera, infatti, che le cinque serate del festival si svolgeranno da martedì 2 a sabato 6 marzo, Ibra sarà costretto a viaggiare di notte subito dopo lo show per raggiungere Milano in auto e aggregarsi ai compagni per la gara infrasettimanale del giorno dopo, per poi compiere il viaggio di ritorno a Sanremo subito dopo la partita. Così come sabato, dopo la finalissima, gli toccherà fare la stessa cosa per unirsi alla squadra in vista della partita domenicale di serie A.

Passione, serietà e risultati nel calcio: ormai, illustri sconosciuti.