AdL e i delinquentucci del calcio | #4WD

Non sono certo un estimatore del Presidente del Napoli e questo lo sanno tutti. Tuttavia, in questa eterna polemica tra lui e gli Ultras, culminata nei cori offensivi nel corso della partita persa col sonoro quattro a zero contro il Milan, non posso che schierarmi dalla parte di De Laurentiis.

Da che mondo è mondo, il tifo organizzato del “San Paolo” ha sempre fatto capo a una serie di personaggi che hanno cavalcato la passione sportiva per perseguire una miriade di secondi fini e, come se non bastasse, quasi sempre illeciti. E non è un caso che qualsiasi provvedimento restrittivo della loro libertà di fare i cazzacci propri nelle curve (e non solo) è stato sempre visto in cagnesco, ma soprattutto eluso con gli espedienti più disparati. E quanto questa soluzione non risultava praticabile, ecco le proteste in ogni dove e senza soluzione di continuità.

Dalla tessera del tifoso al censimento degli striscioni, dall’impossibilità a gestire le trasferte al divieto per i fumogeni o le bandiere se non opportunamente dichiarate, l’insubordinazione è sempre stata l’unica regola fondante per queste persone, i cui comportamenti domenica sera al “Maradona” hanno inficiato una sana domenica di sport per tante persone perbene che hanno dovuto subirne le angherie e le incomprensibili imposizioni per evitarne le violenze e le lesioni personali, anche se con figli al seguito.

Lo ribadisco: Anche AdL, nel suo modo di fare e di porsi, è tutt’altro che “doce ‘e sale”. Sicuramente alcune delle sue scelte potevano essere oggetto di maggiore mediazione e non del solito assolutismo. Ma al di là del fatto che il padrone del Napoli sia lui, c’è da dire che di tutto lo si può accusare, ma non certo di provocare certi atteggiamenti della tifoseria. Anzi, la parte buona del tifo, cioè quelli che realmente amano il Napoli, dovrebbe sostenere il principio secondo cui il Presidente, in vista dell’incontro col Ministro dell’Interno Piantedosi, ha dichiarato di puntare ad allontanare per sempre certi delinquentucci dal calcio, che diversamente è destinato a finire.