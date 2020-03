Adesso basta! | #4WD

C’è una barricata, l’ennesima, che divide noi Ischitani in quest’ennesima crisi i cui effetti, secondo qualcuno, paiono addirittura meritati, o forse dovrebbero essere ancor più devastanti per avvalorare questa assurda teoria masochista.

Da una parte ci sono call center muti, alberghi sempre aperti improvvisamente costretti ad una chiusura che, si spera, sia solo temporanea; aziende che invitano i propri dipendenti a fornire certificati medici o, nel peggiore dei casi, a mandarli a casa in attesa di tempi migliori; nemici storici sul piano imprenditoriale pronti -almeno sulla carta- a sedersi allo stesso tavolo pur di addivenire ad una soluzione condivisa che li lasci uscire nel migliore dei modi e quanto prima dalla crisi del momento, il cui culmine sembra veramente ormai dietro l’angolo.

Dall’altra, purtroppo, idioti e sciacalli che non mancano mai; l’imbecille di turno con i suoi video negativamente e volutamente virali; l’ex conduttrice smandrappata che ci scrive contro per riguadagnare visibilità; i leoni da tastiera pronti ad improvvisarsi virologi, sociologi, opinion leader, pronti a creare panico tra la gente con annunci ad effetto di una gravità impressionante poi rivelatisi autentiche bufale; di giornalisti scopiazzatori in cerca di spunti anche discutibili da far diventare, irresponsabilmente, notizie per creduloni disinformati. Per non parlare di politici di primo piano i quali, anziché contribuire alla causa comune cogliendo utili e pur pervenuti suggerimenti sul piano mediatico, si preoccupano di non potersi rimangiare neppure ufficiosamente qualche errore di recente fattura, cullandosi sull’inerzia atavica dei loro concittadini, che se avessero avuto un minimo di attributi, li avrebbero già catapultati giù dai balconi dei sei palazzi municipali. E non solo in questa specifica occasione!

Se proprio non riusciamo a lavorare tutti per il bene di Ischia, proviamo almeno a non fare altri danni! Per carità.