Adeguamento sismico e messa in sicurezza, pioggia di danari sull’ex “Napoleon“: arrivano € 1.289.882,74

Ida Trofa | Pioggia di danari sul Napoleon. Parliamo di ben 1.289.882,74 euro cantierabili. Speriamo che non siano altri soldi stracciati. Il governo ci ha insegnato, con il caso emblematico dell’ex palazzo municipale di Casamicciola come si possano gettare al vento i finanziamenti pubblici. Sono quasi 10 anni che si parla di fondi e progetti a molti zeri, ora speriamo di Vercelli concretamente impiegati. Oltre un milione di euro a cui si aggiungono quasi 400 mila euro dell’emergenza sisma a cui dovranno sommarsi poi i finanziamento per il recupero e per la ricostruzione. Cifre blu attraverso il cui investimento speriamo di ridare al pubblico patrimonio un bene fruibile e forse una casa comunale degna.

Con determina n. 78 c’è stato l’avvio della procedura di gara previa Manifestazione d’interesse/Indagine di mercato e l’approvazione schema avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’“ Intervento di adeguamento e miglioramento dell’edificio pubblico strategico ai fini della protezione civile denominato “Ex Hotel Napoleon”.

Un progetto adeguato ed aggiornato dall’Ing. Francesco Ruvidi e che presenta il seguente a fronte di un finanziamento di euro 998.213,00.

L’ex Settore Protezione Civile regionale nell’ambito del Progetto ha affidato al RTP STUDIO SPERI l’incarico professionale di progettazione relativo all’intervento di che trattasi e la progettazione viene pertanto condivisa con la Direzione Generale per i LLPP e la Protezione Civile – Staff 50-09-91 – Funzioni di supporto Tecnico-Operativo della Giunta Regionale della Campania e che ogni passaggio va preliminarmente approvato dal Comune. Questo orami dal 2013.

Oltre ai fondi de quo con Ordinanza n. 04 del 09.02.2018 del Commissario per l’emergenza Giuseppe Grimaldi, nel 2017, quali primi interventi urgenti per l’evento sismico veniva finanziato l’intervento per i “Lavori di somma urgenza per interventi di ripristino e messa in sicurezza degli Immobili siti in via Principessa Margherita utilizzati quale sede comunale e museo”” per l’ammontare di euro 380.752,00.

Tale finanziamento è finalizzato a rendere agibile la sede Comunale “Ex Napoleon/Palazzo Bellavista” sito alla via Principessa Margherita colpita dal Sisma del 2017.

Di detto finanziamento di s.u. è stata utilizzata una parte della somma stanziata che veniva impiegata per realizzare opere provvisionali per la messa in sicurezza (demolizioni, puntellamenti, transennamenti, etc.) della struttura fortemente danneggiata; l’Amministrazione ha inteso utilizzare la restante parte del finanziamento commissariale (pari ad euro 291.669,74) per implementare l’intervento previsto sull’immobile ex Napoleon/Palazzo della Bellavista in linea con il fine del finanziamento assentito dal Commissario delegato all’emergenza prima, e del Commissario Straordinario per la ricostruzione.

In tal senso è stato demandato al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione di tutti gli atti consequenziali ivi compreso le procedure per la realizzazione dell’intervento tenendo conto che occorre ricorrere ad un’unica gara di appalto e nel contempo, conservare due contabilità separate per poter rendicontare i singoli finanziamenti. La comunicazione è stata già inviata alla Regione Campania – Direzione Generale per i LLPP e la Protezione Civile. RUP dell’intervento è l’Ing. Michele Maria Baldino.

Come anzidetto l’intervento è ammesso a finanziamento nell’ambito del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito nel 2003 per la realizzazione di interventi di adeguamento e/o miglioramento e verifiche sismiche di edifici di opere infrastrutturali pubbliche strategiche per finalità di Protezione Civile relativamente alla I annualità, nel quale è stato assentito al Comune di Casamicciola Terme un finanziamento di euro 998.213,00.La differenza per la realizzazione dell’intervento – pari ad euro 291.669,74 – verrà integrata con il contributo di cui all’Ordinanza Commissariale Grimaldi n.4 del 09 febbraio2018.

“La nuova proposta progettuale non muta la tipologia di intervento, confermata in “adeguamento e/o miglioramento sismico”, non comporta spese eccedenti l’importo massimo autorizzato dalle rispettive istituzioni finanziatrici ed è conforme alla specifica legge di finanziamento ed ai provvedimenti amministrativi ad essa conseguenti, sia riguardo all’OPCM 3362/2004, sia all’Ordinanza n. 4 del 09.02.2018 del Commissario delegato per l’emergenza“. A dichiararlo è il responsabile Ing. Michele Maria Baldino.