Addio Riccardo, Ischia piange il suo “gigante buono”

E’ un giorno triste per la nostra isola. Una notizia che ha colto tutti di sorpresa. Riccardo D’Ambra ci ha lasciati poco prima delle ore 18.00 dopo aver accusato un malore mentre era a casa con la famiglia.

Riccardo, fondatore della community dello Slow Food isolano e pietra miliare dello Slow Food nazionale, era una delle personalità più belle e interessanti della nostra isola. Cultore della nostra storia e delle radici della nostra cucina ha guidato da sempre il mitico ristorante trattoria “Il Focolare” insieme alla sua splendida famiglia e a tanti valenti collaboratori.

Il suo sorriso e il suo vocione simpatico hanno portato per anni la nostra isola in giro per il mondo e portato il mondo sulla nostra isola.

Con lui se ne va un pezzo della nostra storia di ieri e di oggi, ma, lo sappiamo di sicuro, il suo ricordo resterà sempre vivo in tutti quanti lo abbiano conosciuto.