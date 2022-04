Addio prof. Sollino, appassionato studioso della nostra terra

Studioso ed appassionato della storia della nostra isola e della sua “flora”, profondo conoscitore delle nostre tradizioni e accorato divulgatore delle nostre peculiarità: il professore Giuseppe Sollino sapeva raccontare in un modo unico nel suo genere le tante caratteristiche dell’ambiente che ci circonda appassionando anche le nuove generazioni, una passione e un fuoco ardente che, con la sua prematura e improvvisa scomparsa, mancheranno a tutti noi.

Sollino, dal carattere mite e mai sopra le righe, è venuto a mancare improvvisamente il 30 aprile 2022, lasciando sgomenti tutti. Sono tanti,sul web, i messaggi di cordoglio che si sono rincorsi nel lungo pomeriggio, dagli amici di sempre, ai compagni di scuola, fino ai tantissimi studenti che hanno avuto la fortuna di averlo come insegnante di Scienze della Natura presso l’Istituto Mattei di Casamicciola Terme.

Un volto solare, uno studioso attento e puntuale che arricchiva le sue lezioni di dettagli coinvolgenti e riusciva a calamitare l’attenzione dei giovani non solo in classe, ma anche durante le sue seguitissime conferenze in cui era ospite d’onore.

Anche se in pensione, non aveva mai perso i contatti con i suoi alunni e con i compagni di studio, con i quali spesso si soffermava a ricordare gli anni in cui, giovanissimi, muovevano i primi passi in società.

La sua presenza mancherà davvero a tutti, ma la sua eredità, il suo amore per la nostra terra, proseguirà vivo nella condivisione del sapere e dei suoi scritti.

I funerali si terranno presso la chiesa Parrocchiale di San Ciro ad Ischia domenica 1 maggio alle ore 17.00.La salma sarà presente in chiesa dalle ore 16.00.

I MESSAGGI DI CORDOGLIO

Sono tanti i messaggi di cordoglio che amici e conoscenti stanno dedicando al prof. Sollino.

Pas Pan Assoverdi Salvanatura scrive: “I dirigenti ed i soci dell’ Associazione “P. A. S. Pan Assoverdi Salvanatura” partecipano al lutto della famiglia Sollino, per l’improvvisa scomparsa del prof. Giuseppe (esperto in agraria) ricordandone gli studi contro i parassiti dei pini”.

Giuseppe Mazzella: “Sono molto addolorato. Un docente esemplare. Un educatore scrupoloso. Un sostenitore dell’isola verde in ogni sua parte. Il suo contributo al centro studi su l’isola d’ischia resterà indelebile. Condoglianze alla famiglia.”

Teresa Sena: “Non posso crederci caro Peppe tantissimi anni a collaborare con l’ Assopini tanti progetti condivisi sono scioccata … che gli Angeli ti accompagnino in cielo R.I.P. Che la terra ti sia lieve, vicina con affetto a tutta la famiglia”

Emilio Conte: “Un grande amico e vero amante del ” verde” della sua isola. Mi mancheranno tanto le lunghe chiacchierate”

Fausto Silvestro: “grande professionista ed appassionato studioso dell’ecosistema della nostra isola. Ci mancherai molto carissimo Peppino”